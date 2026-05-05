Zemeņu stādi.

Jāstāda zemenes un avenes: dārza darbu kalendārs no 5. līdz 12. maijam 0

Ārija Rudlapa / Latvijas mediji
Ielūkojamies Mēness kalendārā. Kādiem dārza darbiem laiks labvēlīgs – kad kopt, sēt un stādīt, bet kad dārzu labāk netraucēt?

5.05. Ziedu diena. Sēj vasaras puķes un nektāraugus. Ievāc sezonas ārstniecības augus. Appļauj mauriņus, kuros daudz ziedošu augu.

6.–8.05. (līdz pusdienai). Augļu dienas. Sēj gurķus, kabačus, ķirbjus, zirņus, pupas, pupiņas, vasarāju labības un eļļas augus. Stāda zemenes un avenes.

8. (no pusdienas)–10.05. (līdz pēcpusdienai). Sakņu dienas. Apstrādā augsni. Stāda kartupeļus, sīpolus, mārrutkus un topinambūrus. Sēj sakņaugus. Ravē, rušina un mēslo ilggadīgos stādījumus. Stāda kokus un krūmus no konteineriem. Pārjauc komposta kaudzes.

10. (no pēcpusdienas)–11.05. Ziedu dienas. Sēj vasaras puķes un nektāraugus. Ievāc sezonas ārstniecības augus. Appļauj mauriņus, kuros daudz ziedošu augu. Pieliek balstus peonijām.

2.05. Nelabvēlīga diena. Ierobežo nezāles un citus nevietā augošus augus. Apkaro kaitēkļus, kas parādījušies uz kultūraugiem. Klāj mulču uz augsnes, lai ierobežotu nezāļu augšanu un saglabātu mitrumu.

