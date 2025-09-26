“Mani ielika morga ledusskapī, jo domāja, ka esmu miris,” kara šausmas caur bērna acīm 0
Sākumā mediķi domāja, ka Madžds Alšaghnobi ir miris. Viņš gaidīja rindā pēc miltiem, kā daudzi bērni Ziemeļgazā, kad 2024. gada februārī pie Kuveitas apļa Izraēlas šķembas saplosīja viņa seju, smagi savainojot žokli un apakšējo žokļa daļu, raksta CNN.
“Kāds mani aizvilka un nogādāja drošībā,” 15 gadus vecais zēns stāstīja CNN. “Mani ielika morga ledusskapī, jo domāja, ka esmu miris. Bet tad es pakustināju roku un viņi saprata, ka esmu dzīvs.”
Palestīniešu ārsti viņu steigšus aizveda un sašuva brūces kādā virtuvē, jo Al-Ahli baptistu slimnīcā Gazā nebija brīvu operāciju zāļu. Pēc tam Madžds viens pats gāja cauri sagrautiem rajoniem un militāriem kontrolpunktiem, līdz atkal satika māti Hān-Jūnisā. “Bija grūti,” viņš atceras. “Es ļoti baidījos, jo tur bija izraēlieši.”
2024. gada jūlijā Madžds kļuva par trešo Gazas bērnu, kas ar labdarības organizācijas “Project Pure Hope” un bezpeļņas fonda “Gaza Kinder Relief” palīdzību ieradās Apvienotajā Karalistē ārstēties. Viņš un ģimene pameta Gazu piecu mēnešu pirms tam, pamiera laikā izejot caur Ēģipti. Lielbritānijas valdība viņa evakuāciju un ārstēšanu nefinansēja.
Otrdien Londonas “Great Ormond Street” slimnīcā Madždam veikta sejas rekonstrukcijas operācija, dažas dienas pēc tam, kad Lielbritānija paziņoja par jaunu programmu smagi slimu Gazas bērnu uzņemšanai.
Glābēji un mediķi brīdina, ka tas ir par maz. ANO bērnu aģentūra lēš, ka Izraēlas kampaņā Gazā nogalināti vai ievainoti vairāk nekā 50 000 bērnu, un ANO Palestīnas bēgļu aģentūras vadītājs Filips Lazzarīni norāda: “Gazā ir pasaulē lielākais bērnu amputāciju skaits uz iedzīvotāju.”
Gandrīz divu gadu bombardēšana un robežu slēgšana pēc “Hamās” uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī sagrāvusi veselības sistēmu. PVO ziņo, ka vairāk nekā 700 cilvēku, tostarp gandrīz 140 bērnu, miruši, gaidot evakuāciju uz ārstēšanos ārpus Gazas.
Starp 2023. gada oktobri un šā gada jūliju no Gazas evakuēti 7 642 pacienti, to skaitā 5 303 bērni, taču Lielbritānija pieņēmusi tikai 0,03% no viņiem, paziņoja “Ārsti bez robežām”.
“Tik daudz bērnu ir zaudējuši locekļus, spēju ēst,” sacīja projekta “Pure Hope” līdzradītājs Omars Dins. “Ar visu labu gribu mums jādara vairāk.”
“Great Ormond Street” slimnīcas bērnu neiroķirurgs Dr. Ovaise Džīlānī uzsver: “Viņa aprūpe ir tikai piliens okeānā, salīdzinot ar vajadzību mērogu.”
Gazā kopš 2023. gada oktobra Izraēla uzbrukusi 38 slimnīcām, nogalinot vismaz 1 723 veselības aprūpes darbiniekus, norāda Gazas Veselības ministrijas vadītājs Dr. Munīrs Al-Buršs.
ANO neatkarīgā izmeklēšana secinājusi, ka Izraēla pastrādājusi genocīdu, arī mērķtiecīgi graujot veselības aprūpes sistēmu. Izraēla to kategoriski noliedz.
Slimnīcas Gazā “simbolizē pašu dzīvību aplenkuma un kara priekšā,” CNN sacīja palestīniešu palīdzības darbinieks Ejads Amawi. “To iznīcināšana paredzēta, lai salauztu sabiedrības gribu un atņemtu spēju izturēt.”
CNN filmētajos kadros pirms operācijas Madžds guļ mazā palātā krēmkrāsas pidžamā ar “Minecraft” logo, no zilās maskas skatiens nemierīgi klīst pa telpu.
“Mans sapnis ir, lai Gaza atgrieztos tāda, kāda tā bija, lai visi atkal būtu kopā,” viņš saka.
Viņa divi jaunākie brāļi, 14 gadīgais Muhameds un 12 gadīgais Jusufs, joprojām atrodas Ziemeļgazā.
“Kad runāju ar viņiem, viņi saka: ‘Tu mūs atstāji. Paņēmi līdzi tikai to dēlu, kuru mīli, un mūs pameti. Mēs jebkurā brīdī varam nomirt,’” stāsta māte Islām Felfele. “Būt prom no viņiem man plosa sirdi.”
Pašlaik Izraēlas karaspēka ofensīva Gazas pilsētā apturējusi trīs slimnīcu darbu, un vairāk nekā 320 000 cilvēku spiesti doties uz dienvidiem, ziņo ANO. Taču Felfele sacīja, ka viņas dēli kopā ar tēvu nevar samaksāt 3 000 dolāru maksu, lai pārvietotos uz dienvidiem.
“Viņu mājas vairs nav. Viņu drošās vietas vairs nav. Tagad viņi ir uz ielas,” viņa teica. Video ar stāsta varoni var noskatīties CNN rakstā.