Bērnu tiesības Latvijā strādā… bet ne visiem. Psihoterapeits ceļ trauksmi par sabiedrības daļu, kas tiek aizmirsta
Lai gan Latvijā bērnu tiesību aizsardzības likumdošana ir viena no stingrākajām un precīzākajām, praksē pastāv būtiska nepilnība, par kuru runā pārāk maz TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” atklāj psihoterapeits, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs.
Konstantinovs uzsver, ka Latvijā daudz kas ir darīts mērķtiecīgi, un, skatoties tieši no bērnu tiesību juridiskā skatupunkta, mūsu likumi ir vieni no labākajiem, stingrākajiem un visprecīzāk atrunātajiem. Vienlaikus vienmēr paliek jautājums par to, kā šīs normas strādā reālajā dzīvē.
Viņš norāda, ka ir lietas, kuras nevar atrisināt tikai ar likuma normām, un viena no tām ir situācija ar zēniem. Konstantinovs uzskata, ka meitenēm un sievietēm situācija Latvijā kopumā ir krietni izdevīgāka, kamēr zēni nereti vienkārši “pazūd”.
Kā piemēru viņš min statistiku: pirms trim gadiem Latvijā tika reģistrēti 59 izvarošanas gadījumi pret meitenēm, bet par zēnu izvarošanu tika ierosinātas vien divas krimināllietas. Savukārt pagājušajā gadā – 45 gadījumi pret meitenēm, bet par zēniem netika ierosināta neviena krimināllieta.
Konstantinovs skaidro, ka nozarē lielākā daļa speciālistu, kuri strādā ar bērniem, ir sievietes. Līdz ar to vardarbību un citas nopietnas problēmas biežāk izdodas atpazīt sava dzimuma cilvēkos. Rezultātā zēni, pat piedzīvojot ļoti smagus noziegumus, bieži paliek nepamanīti.