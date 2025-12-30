Siliņa dāvās lēcienus ar gumiju, bet Hokeja federācija – alkometru: Puče ironizē par lēmumu Maestro piešķirt mūža stipendiju 0
Vakar vēstījām par Valsts kultūrkapitāla fonda lēmumu 12 kultūras jomas pārstāvjiem piešķirt mūža stipendijas. Viens no stipendantiem – 89 gadus vecais Maestro Raimonds Pauls.
Soctīklotāji nevilcinoties izrādīja sašutumu par šādu lēmumu. Kāda sieviete sociālajos tīklos raksta: “89 gadu vecumā pasniegt mūža stipendiju laikam var tikai Latvijā.” Bet citi lēmumu atbalsta, norādot, ka labāk vēlu nekā nekad. Nu par stipendijas piešķiršanu Maestro izteicies arī Armands Puče.
“Teic, kur zeme tā.
Kad Kultūrkapitāla fonds nolēma komponistam 89 gadu vecumā piešķirt mūža stipendiju, arī citas organizācijas un personas metās Maestro apdāvināt – par viņa ieguldījumu.
Hosams Abu Meri – bezmaksas temperatūras mērīšanu.
Premjere Siliņa – skrituļslidas un elkoņu aizsargus.
Finanšu ministrs – divus apmaksātus lēcienus gumijā no Gaujas tilta.
Edgars Rinkēvičs – dalībnieka karti “Stirnu bukā” (2027. gada sezona).
Saeimas priekšsēdētāja – elektrisko uniciklu (ar rezerves bateriju).
Šlesers – zāles pļāvēju (stumjamo).
Vicemērs Ratnieks – lego “Zvaigžņu kari” (9023 detaļas).
No Finanšu ministrijas Valsts sekretariāta – simpātisku ādas maciņu.
KNAB priekšnieks – drošības signalizāciju “Uzstādi pats” (bez pieslēguma).
Ministrs Sprūds – 96h somu ar rokturi (56kg).
Air Baltic – garantētu sēdvietu 16c pie avārijas izejas (kājām). Ja nav izpirkta.
“Rīgas siltuma” kolektīvs – izberamo “Lāču ledu” (2 lielie iepak.) un pledu pleciem.
Hokeja federācija – alkometru ar iegravētu pilnu vārdu un uzvārda pirmo burtu.
No Viktora Valaiņa personīgi – vidēja izmēra grozu pārtikai (sarkans, riteņi komplektā).
R.Kronbergs – gaumīgu Latgales keramikas pelnu trauku (neapstrādāts).
Ārlietu ministrija – iespēju izņemt no sankciju saraksta jebkuru baņķieri pēc izvēles.
“Latvenergo” padome – īpašu paneli, ko var turēt saulē (lietus izturīgs).
Lemberga un Šķēles ģimenes – “Stravidari” vijoles kasti (roku darbs, oriģināla kopija).
No Kultūras ministrijas – zobu bakstāmos kociņus 100 gab. (Kanādas priede).
4.maija klubs – Latvijas izlases kamaniņbraucēja tērpu (vīr.) bez ķiveres.
Vaira VF – automašīnas riepu maiņas komplektu (lietots).
Levits – žurnāla abonomentu “Mans mazais” (4 iepriekšējie gadi).
Solvita Āboltiņa – grāmatu par peldēšanu ziemā (holandiešu val.).
Fonds “Marta” – sitamo instrumentu komplektu (abi dzimumi),” vietnē “Facebook” ironizē Puče.