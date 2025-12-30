Svētku galds var maksāt veselību: gastroenteroloģe un farmaceits brīdina par biežākajām kļūdām gadumijā 0
Vai ēdienkarte gadumijai jau gatava? Uzzini, ko negausība svētkos nodara gremošanas sistēmai un kā maltītes padarīt mazāk “smagas” tavam vēderam! Par to sīkāk gastroenteroloģe “Veselības centru apvienībā” Oļesja Basina un sertificētais farmaceits “Mēness aptiekā” Kristaps Moločenko.
Jā, svētkos ēdam daudz – vienā ēdienreizē gan pamatēdienu, kas parasti sastāv no vismaz pāris “stingrākiem” ēdieniem, gan sāļās uzkodas, gan desertu un našķus. Jo ilgāk mūsu svētku visuma centrs ir galds, jo vairāk apēdam, jo grūtāk gremošanas sistēmai ar to visu godam tikt galā. “Visbiežāk ne jau kāds noteikts produkts izraisa gremošanas traucējumus, bet gan notiesātā ēdiena dažādība un apjoms,” uzsver Oļesja Basina, gastroenteroloģe Veselības centru apvienībā, un brīdina, kādas problēmas var izraisīt svētku galda pārbagātība.
Ko nodara garšīgs un iecienīts, bet pār mēru lietots ēdiens?
Gastrīta un atviļņa slimības saasinājums
Īpaši jāuzmanās tiem, kuri jau cieš no šīm slimībām. Gan viņiem, gan, ieteicams, visiem citiem nevajadzētu ēst vēlu vakarā, jo īpaši, treknus, ceptus ēdienus, būtu jāatsakās no alkohola lietošanas, ļoti ieteicams līdz minimumam ierobežot saldumus, tostarp šokolādes patēriņu. Jābūt piesardzīgiem ar sīpolu pievienošanu ēdieniem. Jāierobežo citrusaugļu (ak, šie gardie Ziemassvētku mandarīni!) lietošana.
Pastiprināts meteorisms
Dažādības “kokteilis” kuņģa zarnu traktā var radīt arī pastiprinātu gāzu uzkrāšanos jeb meteorismu – kādā brīdī jūti, ka vēders ir uzpūties, burkšķ, iespējams, pat sāp, turklāt pastiprināti izdalās gāzes. Tas viss sagādā pamatīgu diskomfortu. Parasti galvenie vaininieki ir pākšaugi, piemēram, krietna pelēko zirņu porcija vai tradicionālie skābētie kāposti. Tāpat gāzu veidošanos veicina arī “burbuļūdeņi” – gāzēti dzērieni.
Sevišķi jāuzmānās no šiem produktiem tiem, kuri sirgst ar kairinātu zarnu sindromu.
Žults problēmas
Lielākā bēda – cepti un trekni ēdieni. Ir grūti iedomāties svētku galdu bez gaļas cepeša, tādēļ jāapsver, kā to pagatavot iespējami mazāk treknu. Papildu slodzi gremošanas sistēmas dod arī salāti, kas sajaukti ar krējumu. Jāņem vērā, ka šāda ēdienkarte var izraisīt žultsakmeņu kolikas.
Tāpat jāatceras par pankreatīta risku, ko var pastiprināt pārāk liels daudzums saldumu, kā arī kopējais uzņemtās pārtikas daudzums, kas krietni pārsniedz ikdienā lietoto. Tātad – visu gatavojam liesāku un ēdam mazāk!
Neriskē, gatavo veselīgāk!
Gastroenteroloģe ir pārliecināta, ka teju katru iecienīto ēdienu var pagatavot, neradot riskus gremošanas sistēmas veselībai. Lūk, ieteikumi!
· Pelēkos zirņus ēdiet ar mazāku daudzumu taukvielu. Parasti uz pannas izčurkstinām cauraudzīti un krietni pievienojam sīpolus, taču var izvelēties liesāku gaļu un izmantot maz taukvielu. Zirņiem nav jāpeld taukos!
· Gaļas ēdienu, piemēram, pīles, vistas vai cūkgaļas cepeti, var gatavot cepeškrāsnī vai karstā gaisa katlā, izvairoties no liekām taukvielām.
· Salātiem pievienot nevis veikalā iegādātu, bet pašu gatavotu majonēzi. Vēl labāk – aizstāt majonēzi ar olīveļļu vai grieķu jogurtu.
· Gatavojot desertus, izmantot pēc iespējas mazāk cukura. Tā vietā var pievienot aizstājēju, piemēram, stēviju. Tā pat der atcerēties, ka augļi – gan svaigi, gan žāvēti – arī satur cukurus. Iespējams, cukurs desertam nemaz arī nav nepieciešams.
Pareizas ēšanas recepte
Gastroenteroloģe Oļesja Basina sniedz norādes, kā sevi disciplinēt, lai vienlaikus gan baudītu svētku galda labumus, gan nenoslogotu gremošanas sistēmu un neradītu veselības riskus.
· Ticējums teic, ka Ziemassvētkos uz galda bija jābūt vismaz 9 ēdieniem, bet, sagaidot Jauno gadu – vismaz 12. Pat, ja sekojat šīm norādēm, tas vēl nenozīmē, ka visi ēdieni arī jānobauda. Izvēlieties tikai dažus – īpašus, no kuriem patiešām svētkos neiespējami atturēties.
· Samaziniet porcijas lielumu! Atcerieties, ka tai nevajadzētu būt lielākai par jūsu dūri.
· Ēdot nesteidzieties, visu labi sakošļājiet, lai pietiekami izdalās siekalas, kuņģa sula un lai smadzenes “iedarbina” sāta sajūtu.
· Nepalieciet pie galda pēc maltītes! Ir īstais brīdis piecelties, pastaigāt, varbūt pat iziet pagalmā – izkustēšanās uzlabos gremošanas procesus kuņģī un zarnās, ļaus izvairīties no smaguma un sastrēguma sajūtas. Šai pauzei veltiet vismaz 15 minūtes.
· Vēlreiz par alkoholu – tas nav sabiedrotais! Alkohols nevajadzīgi noslogo aknas. Ja tomēr mazliet atļaujaties, dzeriet daudz ūdeni.
Kas mājas aptieciņā?
Ir labi, ja par svētkiem laikus domāts arī, papildinot mājas aptieciņu.
“Mēness aptiekas” farmaceits Kristaps Moločenko saka, ka vajadzētu padomāt gan par tādiem līdzekļiem, kas var profilaktiski novērst gremošanas traucējumus, gan tādiem, ko lietot akūtā situācijā.
Fermenti gremošanas veicināšanai. Piemēram, pankreatīnu saturošs preparāts, lietojot to reizē ar ēdienu, palīdz sašķelt barību. Pankretīnu ražo arī aizkuņģa dziedzeris, taču svētkos pie bagātīgi klāta galda ar to vien var būt par maz.
Simetikons pret vēdera uzpūšanos – tas var palīdzēt tikt galā ar gāzēm, kas no dažādu ēdienu un, jo īpaši, gāzētu dzērienu lietošanas kuņģa/zarnu traktā rada gāzu veidošanos un uzkrāšanos.
Augu preparāti var palīdzēt pret smaguma sajūtu kuņģī, ja ir skaidrs, ka ar gremošanas fermentu lietošanu maltītes laikā nav līdzēts. Farmaceits iesaka rūgtvielas saturošus augus – tie labi veicina gremošanas procesus.
Nemedikamentozi ieteikumi un brīdinājums
Ja ir jūtamas pārēšanās sekas, Kristaps Moločenko uzsver trīs svarīgas lietas – kustēties (piemēram, iziet pastaigā), dzert siltu tēju vai ūdeni, ēst maz un vieglu pārtiku. Farmaceits brīdina arī nelietot vairākus gremošanu veicinošus preparātus vienā laikā, kā arī caurejas līdzekļus.
Farmaceita konsultācija aptiekā var noderēt gan, lai saprastu, vai problēma patiešām ir tikai svētku maltīšu radītais diskomforts, vai tomēr ilgstošāka, gan, lai izvēlētos situācijai atbilstošu gremošanas sistēmu atbalstošu līdzekli.