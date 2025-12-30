Ko vilkt gada nogales svētkos? Stilistes padomi

FOTO. No koķetiem sešdesmitajiem līdz pikantiem izgriezumiem – karstākās modes tendences gada nogales svētkiem 0

21:02, 30. decembris 2025
Mirdzums, fliteri, kažokādas, samts un mežģīnes… Izteiksmīgi šķēlumi, dziļi dekoltē un pikanti izgriezumi… Svētkos var un vajag atļauties vairāk nekā ikdienā, taču kā to visu stilīgi kombinēt? Stāsta un rāda modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” stiliste Dace Bahmane.

Pikanti izgriezumi

Viena no šī brīža lielajām tendencēm ir izgriezumi. Tas ir stāsts ne tikai par izteiksmīgiem šķēlumiem un dziļiem dekoltē, bet arī drosmīgu miesas atkailināšanu, piemēram, tērpa sānos. Jā, tas pārkāpj ierasto robežu un ir nedaudz pikanti, bet svētkiem piestāv!

Boho glamūrs

Keita Mosa un pagājušā gadsimta 70. gadu bezrūpīgā, dumpinieciskā enerģija ir atpakaļ. Ļoti aktuāls tēls, kas ļauj spēlēties ar vairākām faktūrām un izskatās patiesi šiki. Kažokāda, fliteru kļošnes, mežģīņu bodijs ar dziļu dekoltē, spožas rotas… Ļaujies!

Atsvaidzini melnbalto

Melnbaltā klasika ir modē vienmēr. Svētku sezonā šo ierasto krāsu gammu veiksmīgi atsvaidzinās faktūras, piemēram, fliteri, vai kā šajā gadījumā – zeķbikses. Lielisks, salīdzinoši vienkāršs un finansiāli nesāpīgs paņēmiens koptēla akcentam.

Jutekliskais brūnais

Brūno krāsu, kas jau labu laiku atrodas modes zenītā, var veiksmīgi integrēt arī svētku tērpā. Šajā piemērā radīts juteklisks tēls, variējot ar dažādām brūnās krāsas tonalitātēm. Svētku noskaņu veido faktūras – fliteri, kažokāda un gaisīgs blūzes audums.

Citāda klasika

Ja vēlies klasisku, bet mūsdienīgi interpretētu tēlu, melnu vakarkleitu kombinē ar biksēm. Eksperimenti ar dažādām faktūrām piešķirs melnajai krāsai dinamiku un dziļumu. Piemēram, melnu samta kleitu ar mežģīnēm velc ar melna auduma biksēm.

Koķetie sešdesmitie

Pagājušā gadsimta 60. gadu koķetērija un krāsas ir bijušas modē vienmēr, un arī šajā svētku sezonā tiek uzsvērts rotaļīgums un eksperimenti ar izskatu. Vērā ņemama loma atkal ir netipiskas krāsas zeķbiksēm – tās ir būtisks sezonas stila akcents.

