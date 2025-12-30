Kādas izmaiņas notiks organismā, ja katru dienu ēdīsi sīpolus: eksperti nosauc 8 ieguvumus 0
Sīpoli lielākajai daļai no mums ir tikai „fona” dārzenis – piegriežam zupai, salātiem vai gaļai, un tad arī par tiem aizmirstam. Bet patiesībā tie ir viens no spēcīgākajiem un pieejamākajiem produktiem, kas reāli uzlabo veselību.
Sīpoli satur milzīgu daudzumu antioksidantu, pretiekaisuma vielu un citu vērtīgu savienojumu, turklāt darbojas gan svaigi, gan vārīti, gan cepti.
9 pierādīti iemesli, kāpēc sīpolus vajag ēst regulāri
Dabiska antibiotika – kvercetīns un sēra savienojumi spēj apturēt tādas bīstamas baktērijas kā E. coli, Staphylococcus aureus, Salmonella un Bacillus cereus.
Samazina dažu vēža veidu risku – jo īpaši kuņģa, resnās un taisnās zarnas vēzi. Sīpoli kavē Helicobacter pylori attīstību, kas ir galvenā kuņģa čūlas un vēža izraisītāja.