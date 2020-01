Gada cilvēki 2019. Martins Gauss. Ceļā uz 10 miljoniem pasažieru

Martins Gauss paredz, ka “Air Baltic” 2019. gadā būs pārvadājis vairāk nekā piecus miljonus pasažieru. Foto: Ieva Leiniša/LETA

Piecu gadu obligāciju emitācija 200 miljonu eiro vērtībā, “Airbus A220-300” tipa lidmašīnu pilna apjoma tehniskās apkopes veikšanas tiesību iegūšana, kā arī pasaulē pirmā šādas lidmašīnas ieplānotās t. s. C pārbaudes veikšana, “Airbus A220” lidojumu simulatora sertifikācijas iegūšana, pirmo 12 “Air Baltic” Pilotu akadēmijas studentu absolvēšana, kā arī aizvien pieaugošs pārvadāto pasažieru skaits. Viss uzskaitītais raksturo Baltijas valstīs lielāko lidsabiedrību “Air Baltic”.

Turklāt pavisam nesen uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Martins Gauss piedalījās ASV telekanāla “CNN” raidījumā “Quest Means Business”, kurā viņu par kompānijas attīstību, CO2 izmešiem, flotes modernizāciju un nākotnes plāniem iztaujāja Ričards Ostins Kvests. Ne kuram katram uzņēmuma vadītājam izdodas nokļūt “CNN” pārraidēs.

Tas pierāda, ka “Air Baltic” ir pasaulē augsti novērtēta lidsabiedrība, kura par tādu kļuvusi Martina Gausa laikā.

Kā aizvadītais gads ietekmējis uzņēmuma nākotnes perspektīvas un uzņēmuma “akcijas” globālā mērogā?

M. Gauss: Šogad “Air Baltic” demonstrējis ļoti spēcīgus rezultātus un sasniegs tā nozīmīgākos izvirzītos mērķus – mēs paredzam, ka 2019. gadā būsim pārvadājuši vairāk nekā piecus miljonus pasažieru un sasnieguši 500 miljonu eiro lielus ieņēmumus. Gada pirmajos trīs ceturkšņos lidsabiedrība pārvadājusi par 22% vairāk pasažieru.

Būtiski, ka augustā veiksmīgi emitējām obligācijas 200 miljonu eiro apmērā, stiprinot uzņēmuma likviditāti un palīdzot lidsabiedrībai turpināt tās ilgtspējīgas izaugsmes kursu atbilstoši “Destination 2025” biznesa plānam.

Šogad mums bija tas gods saņemt arī vairākus globālus aviācijas nozares apbalvojumus. Pavisam nesen aviācijas centrs “CAPA” paziņoja, ka “Air Baltic” saņēmis tās gada reģionālās lidsabiedrības balvu.

Gada sākumā kļuvām par pirmo lidsabiedrību, kas divus gadus pēc kārtas ieguvusi “ATW” tirgus līdera balvu.

Vai 2020. gadā spēsiet uzturēt augsto latiņu?

Nākamgad mēs plānojam saņemt vēl četras “Airbus A220-300” lidmašīnas un pārstāt izmantot “Boeing 737” lidmašīnas.

Uzsāksim lidojumus uz jauniem galamērķiem no visām trim Baltijas valstu galvaspilsētām.

Piemēram, no Rīgas lidosim uz Mančestru, Erevānu, Tronheimu un Bergenu, no Tallinas būs četri jauni galamērķi, bet no Viļņas – pieci. Mēs esam nozīmīgākais savienojamības nodrošinātājs Baltijā un plānojam to attīstīt.

Nākamgad papildu uzmanību pievērsīsim uzņēmuma ilgtspējai, lai stiprinātu uzņēmuma stingro apņemšanos samazināt tā ietekmi uz vidi. Arvien pieaug “Airbus A220-300” lidmašīnu skaits, kas ir videi draudzīgākā pieejamā lidmašīna. Esam ieviesuši arī vairākas citas iniciatīvas, lai samazinātu CO2 emisijas.

Kādu redzat uzņēmumu 2025. vai pat 2030. gadā?

2025. gadā mūsu floti veidos līdz pat 80 “Airbus A220-300” lidmašīnas. Mēs būsim starp pasaules līderiem ilgtspējas un efektivitātes ziņā, pateicoties modernajai flotei un virknei citu iniciatīvu. Lidsabiedrību efektivitāte ir būtiska ilgtspējīgai nozares nākotnei.

“Destination 2025” biznesa plāns paredz, ka, palielinot mūsu floti līdz vismaz 50 “Airbus A220-300” lidmašīnām, mēs pārvadāsim 10 miljonus pasažieru un sasniegsim vienu miljardu eiro lielus ieņēmumus.

Ņemot vērā uzņēmuma labo reputāciju un spēcīgos rezultātus, mēs plānojam uzņēmuma akcijas kotēt biržā.

Būdams liels uzņēmums, kas nodarbina 1700 darbinieku, jau šodien sniedzam būtisku pienesumu Latvijas iekšzemes kopproduktam. Atbilstoši “Roland Berger” šogad veiktajam pētījumam, “Air Baltic” veido līdz pat 2,5% no Latvijas IKP. Prognozējot tālāku Latvijas ekonomikas attīstību, lai arī mūsu pienesums absolūtos skaitļos Latvijas ekonomikai noteikti augs, proporcija varētu saglabāties līdzšinējā līmenī.

Lai turpinātu attīstību, mums būs nepieciešams lielāks skaits motivētu profesionāļu, kas pievienotos uzņēmumam, tādēļ jau pašlaik sadarbojamies ar vietējām universitātēm un nesen atklājām arī “Air Baltic” Pilotu akadēmiju.

Tas ļauj mums pašiem gatavot uzņēmuma nākotnes pilotus, un 2025. gadā pirmie programmas absolventi jau būs gana pieredzējuši piloti, lai tiktu izvērtēti paaugstinājumam uz kapteiņa amatu.