“Lukoil” DUS Krievijā. Foto: REUTERS/SCANPIX

Maskavas ieņēmumi no Rietumvalstīm pārdotās degvielas ļauj Krievijai papildus savervēt 6200 karavīru mēnesī kaujām Ukrainā Ieteikt







Valstis, kas iebilst pret Maskavu, arvien vairāk tērē lētai degvielai, kas ražota no Krievijas naftas, liecina jauns pētījums. Rietumu sabiedrotie 2024. gada pirmajā pusē iegādājās degvielu no Krievijas naftas par aptuveni 2 miljardiem dolāru, izmantojot sankciju nepilnības, kas ļauj Maskavai maksāt saviem karavīriem Ukrainā, atklāts POLITICO gaidāmajā ziņojumā.

Analīze, ko otrdien prezentēja Enerģētikas un Demokrātijas pētījumu centri, parādīja, ka pēdējos mēnešos ir palielinājies benzīna, dīzeļdegvielas un citu produktu imports, kas ražoti no Krievijas naftas, un tie nāk no trīs Turcijas naftas pārstrādes rūpnīcām.

Imports ir formāli atļauts, pateicoties plaši zināmai sankciju nepilnībai. Lai gan Eiropas Savienība (ES) un tās Rietumu sabiedrotie jau sen ir aizlieguši lielāko daļu Krievijas naftas importa, valstis joprojām var iegādāties degvielu no Krievijas, ja tā vispirms tiek pārstrādāta kādā citā valstī, piemēram, Turcijā.

Ziņojums norāda, ka Turcija un Rietumu uzņēmumi arvien biežāk izmanto šo nepilnību sankcijās, neskatoties uz Ukrainas atkārtotajiem lūgumiem to novērst.

Ziņojumā teikts, ka 2024. gada pirmajos sešos mēnešos ES, ASV, Apvienotā Karaliste un citi Rietumu sabiedrotie iegādājās degvielu, kas ražota no Krievijas naftas, aptuveni 2 miljardu dolāru vērtībā, un to ražoja Turcijas uzņēmumi. Tikmēr Turcija ir saņēmusi Krievijas atlaides no 5 līdz 20 dolāriem par barelu, kā rezultātā tā palielināja naftas iepirkumus no Krievijas par 34% 2023. gadā un par 70% šogad.

“Kad ES importē benzīnu no Turcijas, tas ir par 10% lētāks nekā tas būtu no Saūda Arābijas,” sacīja Enerģētikas pētniecības centra analītiķis Vaibhavs Raghunandans. “Bet šie ietaupījumi vispār netiek nodoti patērētājiem. Ieguvēji ir tikai uzņēmumi un tirgotāji.

Kāds no šīs tirdzniecības iegūst, bet tie nav vienkāršie cilvēki.”

Fosilā kurināmā rūpniecība joprojām ir glābšanas riņķis Krievijas kara mašīnai. Saskaņā ar analīzi Maskavas iekasētie nodokļu ieņēmumi no Rietumvalstīm pārdotās degvielas ļauj Krievijai papildus savervēt 6200 karavīru mēnesī kaujām Ukrainā.

Saskaņā ar ziņojuma autoru teikto, viena no Turcijas naftas pārstrādes rūpnīcām, Azerbaidžānai piederošā “Star Aegean”, ir 98% atkarīga no Krievijas jēlnaftas, un aptuveni 73% no tās piegādēm nāk no Krievijas enerģētikas giganta “Lukoil”, pret kuru ASV ir noteikušas sankcijas. Tomēr gandrīz deviņi no 10 naftas pārstrādes rūpnīcas bareliem nonāk pie Rietumu sabiedrotajiem, kas atbalsta Ukrainu.