Mazā uzvedības ABC dabā. Kā izvairīties no kukaiņu kodumiem Ieteikt







Kukaiņi spēj radīt gan sīkas nepatikšanas, kad kodums vien mazliet niez, gan lielas, ja tas izraisa alerģisku reakciju, kas dažiem cilvēkiem var būt patiesi smaga un pat veselībai bīstama. Kā sevi pasargāt?

Kāda ir viegla un kāda – smaga reakcija uz kodumu?

“Izplatītākā reakcija uz kukaiņa kodumu, vai tas būtu ods vai bite, ir lokāla nieze, apsārtums, neliels pietūkums. Dažkārt, piemēram, dundura, bites vai lapsenes koduma vieta var arī sāpēt. Nopietnāka reakcija jau ir izteikts pietūkums, paaugstināta ķermeņa temperatūra. Savukārt smaga reakcija ir anafilaktiskais šoks, kas skar visu organismu. Tiesa, šāda reakcija nav raksturīga odu dzēlieniem, jo odi neizdala indi, ko nevar teikt par lapsenēm un bitēm. Anafilaktiskais šoks var izpausties dažādi – kā reibonis, vemšana, caureja, apjukums, nespēks, apgrūtināta elpošana, iespējami arī sirdsdarbības traucējumi. Ja pēc bites vai lapsenes koduma ir vērojami šādi simptomi, steigšus jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība,” skaidro “Mēness aptiekas” farmaceite Juta Namsone.

Kā mazināt koduma sekas?

Farmaceite iesaka šādas darbības.

Lai mazinātu niezi un apsārtumu, koduma vietai var uzklāt pretniezes gelu, kas aptiekās pieejams bez receptes un satur antihistamīnus (aktīvās vielas dimetindēna maleāts un difenhidramīna hidrohlorīds). Bērnam līdz divu gadu vecumam nevajadzētu klāt gelu uz plašiem ādas laukumiem vai iekaisušas ādas. To klāj plāna kārtā tikai uz niezošās vietas divas, četras reizes dienā. Jākonsultējas ar ārstu, ja simptomi nemazinās nedēļas laikā.

Noderēs bezrecepšu antihistamīna tabletes, kas palīdz mazināt alerģisko rekciju. Tādas būtu vēlams turēt mājas aptieciņā. Kuru no medikamentiem labāk izvēlēties, jāpajautā savam ārstam vai farmaceitam, jo to lietošana ir atkarīga no vecuma, svara, simptomu smaguma. Der pakonsultēties ar farmaceitu arī par to, kā antihistamīna līdzeklis mijiedarbojas ar ikdienā lietojamām zālēm.

Ja iekodusi bites vai lapsene, vispirms ir svarīgi izvilkt dzeloni un koduma vietu nomazgāt. Diskomfortu un tūsku var mazināt auksta komprese. Var uzklāt aptiekā pieejamo šķīdumu (piemērots bērniem no 1 gada vecuma) odu, lapseņu, dunduru, zirnekļu, bišu un skudru kodumu seku mazināšanai. Šķīdums izveido caurspīdīgu, elastīgu plēvīti, kas nomierina un sargā no kasīšanas.

Ja ir piesūkusies ērce, paturiet pie tās spirtā mērcētu vati, pēc brīža ērci noņemiet ar speciālo pinceti un koduma vietu vēlreiz apstrādājiet ar spirtu. Par tālāko rīcību konsultējieties ar ģimenes ārstu.

Mazā uzvedības ABC, dodoties dabā

Uzturoties zālienā, paklājiet segu vai specialo piknika paklājiņu.

Ja dosieties uz mežu, izvēlieties gaišu apģērbu ar garām piedurknēm un garās bikses, kuru galus var sabāzt zeķēs vai apavos. Gaišs apģerbs palīdzēs pamanīt uzkritušu ērci un noņemt to, pirms ir piesūkusies. Neaizmirstiet arī par galvassegu!

Ņemiet vērā, ka pēc saulrieta, pie ūdeņiem, mežmalā un vietās, kur ieslēgts apgaismojums, piemēram, nojumē, terasē odu būs vairāk. Laikus parūpējieties par vakara stundām piemērotu apģērbu un lietojiet repelentus.

Piknikā pie dabas nosedziet ēdienu un, jo īpaši, saldu dzērienu traukus, lai tajos neiekļūst kukaiņi, kas var iedzelt.

Ja gadās sastapties ar lapseņu vai bišu uzlidojumu, nevicinieties ar rokām – tas satracina kukaiņus un padara tos agresīvus.

Ko izvēlēties kukaiņu aizbaidīšanai?

Viens no veidiem, kā neiedzīvoties nepatikšanās ar kukaiņiem, ir repelentu izmantošana. Šie līdzekļi var saturēt gan ķīmiskas vielas, gan arī dabīgas ēteriskās eļļas, kas kukaiņiem nav patīkamas, un ir paredzēti gan odu, gan arī, piemēram, ērču atbaidīšanai.

Izsmidzināmi līdzekļi

Farmaceite stāsta: “Repelenti ir pieejami dažādās formās. Populāri ir aerosoli, spreji, kuru saturu izsmidzina uz ādas vai apģērba, turot to aptuveni 15 centimetru attālumā un pasargājot acis un muti. Tiešā veidā gan seju neapsmidzina – vispirms repelentu uzsmidzina uz plaukstām un ar tām līdzekli uzklāj sejai. Aizsardzību pret odiem var nodrošināt līdz deviņām stundām (atkarīgs no produkta), savukārt pret ērcēm – līdz piecām stundām.

Aproces

Tās parasti satur dabīgās vielas un ir izmantojamas visai ģimenei, turklāt aproces izmērs ir regulējams. Zīdaiņiem no sešu mēneša vecuma aproci var uzlikt uz kājas, savukārt bērniem no triju gadu vecuma – uz rokas. Aproces iekšpusē parasti ir lentīte, kas pasargā ādu no tiešas saskares ar aktīvo vielu. Aproces var izmantot atkārtoti un tās aizsardzībai ir derīgas aptuveni mēnesi, ja sekot uzglabāšanas nosacījumiem.

Uzlīmes

Tā kā uzlīme tiek aplicēta uz apģērba, tajā esošās ēteriskās eļļas nenonāk tiešā saskarē ar ādu. Lai aromāts izdalītos, pēc uzlīmes piestiprināšanas nepieciešams viegli saskrāpēt tās virsmu. Uzlīmes iedarbības rādiuss ir 50 cm un darbības ilgums 8-12 stundas.

Ultraskaņas ierīce

Tā var noderēt, ja ģimenē ir mazulis, kurš uzturas ratiņos. Ierīce darbojas ar baterijām un ir piemērota lietošanai āra pastaigas laikā vai piknikā.

Ierīce raida ultraskaņu, atbaidot lidojošus kukaiņus aptuveni triju metru rādiusā, un tā ir pilnīgi ekoloģiska.

Farmaceite gan uzsver, ka neviens līdzeklis nedod simts procentu aizsardzību, tādēļ ir svarīgi veikt arī citus (jau minētos) piesardzības pasākumus un, piemēram, uzklāt bērna ratiņiem moskītu tīkliņu.

