"Mazais Marks grib tikai vienu — iemācīties staigāt!" Piecgadīgais Alekss aicina ziedot savam dvīņubrālim
Piecgadīgs puisēns joprojām nespēj staigāt patstāvīgi. Viņa diagnoze – cerebrālā trieka. Operācija specializētajā ortoklīnikā Barselonā ir viņa iespēja pilnvērtīgai dzīvei un kustību brīvībai, vēsta Zaļā Lampa.
Marka stāsts: šajā ģimenē aug divi zēni – Marks un Alekss. Viņi ir dvīņi. 30. jūnijā brālīšiem apritēja 5 gadi. Svešiniekam viņi šķiet līdzīgi kā divas ūdens lāses. Taču mamma viņus viegli atšķir un piebilst, ka zēni ir pilnīgi atšķirīgi arī pēc rakstura un ieradumiem.
Ilgi gaidītie un mīlētie bērni piedzima priekšlaicīgi, 32. grūtniecības nedēļā. Nācās taisīt ķeizargriezienu. Marks piedzima pirmais un svēra tikai 1916 gramus. Kopš dzimšanas viņam ir vairākas nopietnas diagnozes – bērnu cerebrālā trieka (BCT), spastiska tetraparēze, astigmatisms.
Aleksam, kurš piedzima otrais, ar veselību viss ir kārtībā. Visticamāk, Markam veselības problēmas radušās dzemdību traumas dēļ, taču šobrīd cēloni vairs nav iespējams noskaidrot. Tajā brīdī mammai nebija laika meklēt atbildes. Divas nedēļas bērniņš pavadīja inkubatorā ar pieslēgtu mākslīgo elpināšanu, barojot caur zondi. Pēc tam Marks vēl mēnesi atradās Bērnu slimnīcā, līdz sāka patstāvīgi elpot un ēst no pudelītes. Mamma visu šo laiku bija līdzās kopā ar otro dēliņu.
Laura nekad skaļi nesūdzas un visas emocijas glabā sevī. Pat tagad, pēc vairākiem gadiem atskatoties uz notikušo, neļauj sev atslābt.
“Es nevaru atļauties būt emocionāla. Tad man būs ilgi jāvāc sevi kopā. Bet bērniem mani vajag katru brīdi un viņiem nav jāredz raudoša mamma,” – saka Laura.
“Mēs ar vīru esam pielāgojuši dzīvi tā, lai bērni redzētu pēc iespējas vairāk pozitīvā – cenšamies neizolēties, iziet sabiedrībā, doties ārpus mājas. Jā, Marks gandrīz nestaigā, bet mēs tomēr dodamies. Es ļoti negribu, lai mans dēls justos nepilnvērtīgs, redzot līdzjūtīgus skatienus. Es darīšu visu, lai viņam būtu vieglāk,” – uzsver mamma.
Lūgt palīdzību svešiem cilvēkiem Laurai ir ļoti grūti. Taču jautājums ir par bērna nākotni.
Tāpēc mamma pārkāpj sev pāri. Ja to nedarīt tagad, kamēr viņš vēl ir maziņš, vēlāk būs daudz sarežģītāk.
Latvijā šādu operāciju veikt nav iespējams. Barselonas klīnikā ir izstrādāta unikāla miotenofasciotomijas metode, kas tieši Markam var palīdzēt – pagarināt muskuļus labajā kājā un atgriezt ekstremitāšu kustīgumu, to paveicot bez plašām operācijām.
Laura atrada šo klīniku pēc citu vecāku ieteikuma, kuri saskārušies ar līdzīgām problēmām. Pēc operācijas Markam būs jāiziet nopietna (un arī maksas) rehabilitācija Rīgā, lai nostiprinātu rezultātu, atjaunotu muskuļu tonusu, kustīgumu un koordināciju.
Mamma sapņo par to, lai Marks uz pirmo klasi varētu doties pats. Cerība pastāv. Taču šī cerība maksā ļoti dārgi. Tāpēc puisēnam nepieciešama palīdzība.
Nepieciešami neskaitāmi izmeklējumi, konsultācijas un nodarbības ar ergoterapeitu, fizioterapeitu, dietologu, neirologu, ortopēdu, oftalmologu, rehabilitologu – tas viss ir nepieciešams pastāvīgi.
Papildus tam jāveic nodarbības arī mājās. Nelielajā dzīvoklī nodarbībām ir daudz speciālu palīglīdzekļu, bumbu un trenažieru. “Mums nav citu variantu,” – saka Laura. – “Ar to ir jāstrādā.”
Ļoti palīdzēja nodarbības īpašā programmā maziem bērniem, kurā Markam paveicās iekļūt. Programmas ietvaros viņš izgāja rehabilitācijas kursu rehabilitācijas centrā “Poga” Rīgā, kur pieejamas modernākās iekārtas bērniem ar kustību traucējumiem.
“Pēc nodarbībām “Pogā” Marks sāka mēģināt staigāt. Savus pirmos, vēl nedrošos solīšus viņš spēra šovasar smiltīs, kurp es viņu speciāli vedu. Tas bija kā brīnums,” – stāsta mamma. Ir jāturpina!
Laura pēc profesijas ir grāmatvede. Kopš bērnu dzimšanas viņa nestrādā, pilnībā veltot visu laiku bērnu audzināšanai un dēla ārstēšanai. Ar vīru Mārtiņu viņi kopā jau 18 gadus. Sen jau kļuvuši par īstu komandu, kurā saprot un atbalsta viens otru. Viņu mājās valda siltums un mājīgums. Bērni šajā ģimenē ir ļoti gaidīti un mīlēti.
Otrais dēliņš bērnudārzu apmeklē jau no 3 gadu vecuma. Sākumā bija grūti, bet pēc tam Marks pierada un tagad ar prieku komunicē ar citiem bērniem. Viņš ir atvērts, zinātkārs un laipns zēns. Ļoti mīl ciparus – veiksmīgi rēķina kopā ar sešgadniekiem. “Kad biju stāvoklī, strādāju līdz pēdējam – un tieši ar skaitļiem. Droši vien tas ir atstājis iespaidu,” – smejas Laura.
Bērnudārzā Marks pašlaik apgūst dziesmiņu par rudeni. Abi brāļi ļoti mīl pasakas, kuras mamma viņiem lasa pirms gulētiešanas. Pasakas ir ļoti sirsnīgas – par sunīti Karameliti, par vardulēnu, kurš grib būt tāds kā visi, par mazu pingvīnu, kurš ceļo pa pasauli un saprot, ka vislabākā vieta pasaulē ir mājas. Bērni šīs pasakas zina no galvas, bet joprojām katru vakaru lūdz mammu tās lasīt.
Savukārt pati Laura parasti ilgi nevar aizmigt – domās pārskata darbus, kas jāpaveic nākamajā dienā, un to vienmēr ir ļoti daudz. Tie visi saistīti ar bērniem. Sev laika vairs neatliek.
“Taču es ne par ko nežēlojos un rokas nenolaižu. Cenšos visu pieņemt un smaidīt, lai bērni redzētu priecīgu un mierīgu mammu. Man ir ļoti svarīgi iemācīt Markam dzīvot tādam, kāds viņš ir, un mēs viņu ļoti mīlam. Tāpēc ir svarīgi izdarīt visu iespējamo, lai viņš sāktu staigāt, un abi mani dēli būtu laimīgi.”
Kā tu vari palīdzēt?
Jau 10. novembrī Marku gaida Barselonas klīnikā. Operācija un turpmākā rehabilitācija centrā “Poga” izmaksās 13 000 eiro. Ģimenē strādā tikai tētis. Šāda summa Marka vecākiem nav iespējam. Taču tā ir liela iespēja puisītim. Nepieciešama mūsu palīdzība.
Ziedojumu tālrunis – 90006384 darbojas Markam līdz 21. oktobrim. Zvans maksā 1,42 eiro. Katrs zvans ir svarīgs – kopā tie veido nozīmīgu summu. Labdarības fonds BeOpen atvēris Markam kontu mērķziedojumiem. Fonds BeOpen no ziedojumiem neietur nekādu komisijas maksu. Visa ziedotā nauda 100% apmērā nonāk tam paredzētajam mērķim.
Labdarības fonds BeOpen
Reģ. Nr.: 50008218201
Konta Nr.: LV25 CBBR 1123 2155 00040
Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)
Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Markam Zlidnim.
Labdarības fonds BeOpen ir sabiedriskā labuma organizācija (SLO), kas ziedotājiem sniedz iespēju saņemt nodokļu atlaides.