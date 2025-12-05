Būtiska vajadzība, bet naudas tam nav! VUGD priekšnieks atklāj, cik papildu trauksmes sirēnas ir nepieciešams ieviest 0

LA.LV
19:24, 5. decembris 2025
Ziņas Latvijā

VUGD priekšnieks Mārtiņš Baltmanis, viesojoties TV24 raidījumā “Uz līnijas”, pauda, ka Latvijā nepieciešamas papildu 193 trauksmes sirēnas, bet finansējuma tam nav.

“Viņus valsts faktiski iepērk kā lielgabalu gaļu” – Krievija veikusi karā nogalināto skaitīšanu, rezultāti… 79
Ultimāts Eiropai: ASV pieprasa līdz 2027. gadam pārņemt lielāko daļu NATO aizsardzības atbildības 22
Saikne ir maģiska! Neviens mājdzīvnieks nespēj mīlēt jūs tā, kā šīs 10 suņu šķirnes
Lasīt citas ziņas

VUDG priekšnieks apstiprināja, ka trauksmes sirēnu tīkls Latvijā ir jāpalielina.

“Mums kritērijs ir 500 cilvēki uz kvadrātkilometru. Mēs esam apzinājuši 78 vietas, kur šie te kritēriji izpildās. Un vēl ir 34 vietas identificētas, kur jau esošā apdzīvotā vietā ir sirēnas, bet tās nav pietiekami – vajag vairāk.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Sieviešu izmisums un “vīrs uz stundu” – pasaules mediji raksta par šī pakalpojuma fenomenu Latvijā
Laimīte var beigties ar nelaimi. PTAC brīdina par kādu īpaši nedrošu Jaungada laimīšu liešanas aspektu
Glābējiem darba pilnas rokas: traģiskas avārijas, Ludzas ezerā apgāžas laiva – visos gadījumos ir upuri

Viņš atklāja, ka runa ir par papildu 193 trauksmes sirēnām, lai uzlabotu rādītājus.

“Vienas sirēnas uzstādīšana ar visu būvprojektu un iekārtu ir aptuveni 28 000 eiro, bet šobrīd jāmeklē ir finansējums. Lai palielinātu trauksmes sirēnu tīklu mums tam nav finansējuma,” atklāja Baltmanis.

Atgādināsim, ka 26.novembrī visā Latvijā veica valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas – trauksmes sirēnu iedarbināšanas un šūnu apraides paziņojuma izsūtīšanas – pārbaudi.

Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā VUGD izvērtēja sirēnu tehnisko gatavību, darbības kvalitāti un to dzirdamību. No 159 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem nostrādāja visas. Piecas trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas.

Tomēr ne visi cilvēki saņēma šūnu apraides paziņojumu. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) sasaucis civilajai aizsardzībai veltītu sanāksmi, kurā pārrunās valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izmēģinājuma rezultātus.

“Pēdējais sistēmas darbības izmēģinājums parādīja, ka liela daļa rīdzinieku vai tie, kas atradās tajā brīdī Rīgā, nesaņēma ziņojumu savos tālruņos. Pie tik lieliem apdraudējuma riskiem, kādi tie var būt Rīgā, šī nav pieņemama situācija, it īpaši ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un hibrīdkara draudus,” skaidroja Ratnieks.

Kā ziņoja Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, galvenais iemesls, kāpēc liela daļa Latvijas iedzīvotāju nesaņēma šūnu apraides paziņojumu savos viedtālruņos, ir saistīts ar viedtālruņu ražotāju uzstādījumiem.

Vēl daļai tas ir saistīts ar jaunāko atjauninājumu neveikšanu savos viedtālruņos vai novecojušu operētājsistēmu, kas ražotāja atjauninājumus vairs nesaņem.

Tika arī skaidrots, ka sarkanā, oranžā un dzeltenā līmeņa brīdinājuma paziņojumi, kurus izmantos, lai brīdinātu iedzīvotājus par prognozējamu vai esošu apdraudējumu, ir automātiski ieslēgti gan iOS, gan “Android” lietotājiem. Savukārt šajā izmēģinājumā izmantotais mācību brīdinājuma paziņojums apdraudējuma situācijās netiks izmantots.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs solījis atkārtoti komunicēt ar “Apple” un “Google” par nepieciešamajiem šūnu apraides paziņojuma uzstādījumiem iOS un “Android” operētājsistēmām, lai nodrošinātu, ka visi šūnu apraides paziņojuma veidi viedtālruņos ir automātiski ieslēgti.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VUGD priekšnieks ģenerālis: “Vienmēr atradīsies kāds, kurš nesaņem informāciju par apdraudējumu, tomēr…”
FOTO. Pārtraukti Daugavā iebraukušās automašīnas izcelšanas darbi. Cilvēki izsaka dažādas versijas par notikušo
VIDEO. “Tik daudz ugunsdzēsēju, nesaprotu, kas notiek!” Cilvēki satraukti par notiekošo Mežciemā, Biķernieku ielā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.