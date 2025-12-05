Būtiska vajadzība, bet naudas tam nav! VUGD priekšnieks atklāj, cik papildu trauksmes sirēnas ir nepieciešams ieviest 0
VUGD priekšnieks Mārtiņš Baltmanis, viesojoties TV24 raidījumā “Uz līnijas”, pauda, ka Latvijā nepieciešamas papildu 193 trauksmes sirēnas, bet finansējuma tam nav.
VUDG priekšnieks apstiprināja, ka trauksmes sirēnu tīkls Latvijā ir jāpalielina.
“Mums kritērijs ir 500 cilvēki uz kvadrātkilometru. Mēs esam apzinājuši 78 vietas, kur šie te kritēriji izpildās. Un vēl ir 34 vietas identificētas, kur jau esošā apdzīvotā vietā ir sirēnas, bet tās nav pietiekami – vajag vairāk.”
Viņš atklāja, ka runa ir par papildu 193 trauksmes sirēnām, lai uzlabotu rādītājus.
Atgādināsim, ka 26.novembrī visā Latvijā veica valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas – trauksmes sirēnu iedarbināšanas un šūnu apraides paziņojuma izsūtīšanas – pārbaudi.
Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā VUGD izvērtēja sirēnu tehnisko gatavību, darbības kvalitāti un to dzirdamību. No 159 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem nostrādāja visas. Piecas trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas.
Tomēr ne visi cilvēki saņēma šūnu apraides paziņojumu. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) sasaucis civilajai aizsardzībai veltītu sanāksmi, kurā pārrunās valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izmēģinājuma rezultātus.
“Pēdējais sistēmas darbības izmēģinājums parādīja, ka liela daļa rīdzinieku vai tie, kas atradās tajā brīdī Rīgā, nesaņēma ziņojumu savos tālruņos. Pie tik lieliem apdraudējuma riskiem, kādi tie var būt Rīgā, šī nav pieņemama situācija, it īpaši ņemot vērā ģeopolitisko situāciju un hibrīdkara draudus,” skaidroja Ratnieks.
Kā ziņoja Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, galvenais iemesls, kāpēc liela daļa Latvijas iedzīvotāju nesaņēma šūnu apraides paziņojumu savos viedtālruņos, ir saistīts ar viedtālruņu ražotāju uzstādījumiem.
Vēl daļai tas ir saistīts ar jaunāko atjauninājumu neveikšanu savos viedtālruņos vai novecojušu operētājsistēmu, kas ražotāja atjauninājumus vairs nesaņem.
Tika arī skaidrots, ka sarkanā, oranžā un dzeltenā līmeņa brīdinājuma paziņojumi, kurus izmantos, lai brīdinātu iedzīvotājus par prognozējamu vai esošu apdraudējumu, ir automātiski ieslēgti gan iOS, gan “Android” lietotājiem. Savukārt šajā izmēģinājumā izmantotais mācību brīdinājuma paziņojums apdraudējuma situācijās netiks izmantots.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs solījis atkārtoti komunicēt ar “Apple” un “Google” par nepieciešamajiem šūnu apraides paziņojuma uzstādījumiem iOS un “Android” operētājsistēmām, lai nodrošinātu, ka visi šūnu apraides paziņojuma veidi viedtālruņos ir automātiski ieslēgti.