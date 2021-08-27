Foto: Ieva Lūka/LETA

6 lietas, ko nekad nevajadzētu ziedot labdarībā 0

LA.LV
Praktiski

Labdarība ir lielisks veids, kā atbalstīt cilvēkus vai dzīvniekus, kuriem nepieciešama palīdzība. Labdarība ir lielisks iemesls, lai sakārtotu savu māju un atbrīvotos no liekajām mantām, kuras jau ilgu laiku glabājas jūsu skapī. Bet ne vienmēr tas nozīmē, ka konkrētā lieta būs noderīga labdarībai. Dažas lietas nav piemērotas – tās var būt netīras, nehigiēniskas vai vienkārši nederīgas, lai tās turpinātu kalpot citiem cilvēkiem.

Pirms ziedojiet, vienmēr padomājiet par to, vai jūsu dāvātais priekšmets patiešām būs noderīgs. Nepiemērotu lietu ziedošana var radīt neērtas situācijas gan jums, gan organizācijai, kas pieņem ziedojumus. Šeit ir septiņi priekšmeti, kurus labāk nenodot labdarībai.

1. Mēbeles sliktā stāvoklī

Vecas vai nolietotas mēbeles, piemēram, dīvāns ar saplaisājušu audumu vai gadiem stāvošs galdiņš garāžā, labdarības organizācijām parasti neder. Tās nevar izmantot vai pārdot, tāpēc šāds ziedojums bieži vien var tikt noraidīts.

2. Nesastellētas mēbeles

Nesalikta kumode vai galds var šķist labs ziedojums, taču organizācijas parasti tās nepieņem, jo pastāv risks, ka trūks kāda detaļa, instrukcija vai nepieciešamie instrumenti, lai mēbeli saliktu. Pirms ziedošanas labāk vēlreiz pārliecinieties, ka viss ir salikts un gatavs lietošanai.

