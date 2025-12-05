Kārtējā skola, kurā vairs nevar nodrošināt vidusskolas izglītību – Vangažos skolēniem jāmeklē jaunas iespējas 0
Ropažu novada pašvaldība, izvērtējot Vangažu vidusskolas darbības rādītājus, skolēnu skaitu un valsts noteiktos kritērijus, pieņēmusi lēmumu par skolas vidējās izglītības posma reorganizāciju, aģentūru LETA informē pašvaldībā.
Ropažu novada domes sēdē pieņemtā lēmuma mērķis ir nodrošināt Vangažu bērniem kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību ilgtermiņā, kā arī efektīvu pašvaldības resursu izmantošanu, norāda vietvarā.
Veicot datu izvērtējumu, secināts, ka vidusskolēnu skaits Vangažu vidusskolā ir zem Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) noteiktajiem kritērijiem, savukārt skolēnu interese par mācību turpināšanu Vangažu vidusskolā vidējās izglītības iegūšanas posmā samazinās.
Pašvaldība uzsver, ka esošajos apstākļos nav iespējams nodrošināt konkurētspējīgu un kvalitatīvu vidusskolas programmu, savukārt samazinātais skolēnu skaits ietekmē pedagogu slodžu plānošanu.
“Reorganizācija ir būtiska, lai turpmāk izglītības iestāde spētu nodrošināt augstas kvalitātes pamatskolas izglītību Vangažos,” skaidro pašvaldībā, uzsverot, ka tas ietver arī attīstītu un sakārtotu skolas vidi, piesaistot Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu, kā arī iespēju skolēniem iegūt konkurētspējīgu vidējo izglītību Ropažu vai Ulbrokas vidusskolā.
Lai pāreja uz citām vidusskolām būtu iespējami ērta un pieejama, pašvaldība nodrošinās transportu uz Ulbrokas un Ropažu vidusskolu, izskatīs iespēju pārejas periodā kompensēt transporta izdevumus, kā arī piedāvās atbalstu skolēnu un ģimeņu konsultēšanā par tālākās izglītības iespējām.
Ropažu novada pašvaldībā norāda, ka reorganizācijas rezultātā Vangažu vidusskola attīstīsies kā spēcīga un moderna pamatskola, kas nodrošinās kvalitatīvu 1.-9. klašu izglītību, mūsdienīgu mācību vidi, mērķtiecīgu STEM jomas attīstīšanu, kā arī pedagogu profesionālās izaugsmes atbalstu.
Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētāja Signe Grūbe (P) pauž, ka pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem labāko iespējamo izglītību.