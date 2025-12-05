Ultimāts Eiropai: ASV pieprasa līdz 2027. gadam pārņemt lielāko daļu NATO aizsardzības atbildības 22
ASV vēlas, lai Eiropa līdz 2027. gadam pārņemtu lielāko daļu NATO aizsardzības saistību – no raķešu ražošanas līdz izlūkošanas datu vākšanai, vēsta aģentūra “Reuters”, atsaucoties uz labi informētiem avotiem.
Šī prasība izskanējusi Pentagona amatpersonu, kas atbildīgas par NATO politiku, un vairāku Eiropas valstu delegāciju sanāksmē, kas šonedēļ notika Vašingtonā. Sanāksmē ASV aizsardzības amatpersonas uzsvēra, ka Vašingtonu pagaidām neapmierina temps, kādā Eiropa veido savas aizsardzības spējas pēc 2022. gadā notikušā Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
ASV amatpersonas brīdināja, ka, ja Eiropa neievēros 2027. gada termiņu, ASV varētu pārtraukt dalību dažos NATO aizsardzības koordinācijas mehānismos.
Nav skaidrs, kā tieši ASV novērtēs Eiropas progresu šajā jautājumā, norāda “Reuters”. Nav arī skaidrs, vai termiņš atspoguļo ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas nostāju vai tikai dažu Pentagona amatpersonu viedokli.
Vairākas Eiropas amatpersonas sarunā ar aģentūru norādīja, ka 2027. gada termiņš ir nereāls. Amatpersonas norādīja, ka ar investīcijām un politisko gribu vien nepietiek, lai Eiropa īstermiņā aizstātu ASV spējas.
NATO oficiālais pārstāvis “Reuters” sacīja, ka Eiropas sabiedrotie ir sākuši uzņemties lielāku atbildību par Eiropas drošību. Viņš nekomentēja ASV noteikto termiņu.
NATO sabiedrotie saskaras ar dažādiem sarežģījumiem, piemēram, ražošanas kavējumiem militārā aprīkojuma iegādei. Lai gan ASV amatpersonas ir mudinājušas Eiropu iegādāties vairāk ASV ražota materiāla, dažu no vērtīgākajiem ASV ražotajiem ieročiem un aizsardzības sistēmām piegāde, ja pat tiktu veikta šodien, prasītu vairākus gadus.
ASV sniedz iespējas, kuras nevar vienkārši iegādāties, piemēram, unikālu izlūkošanas, novērošanas un rekognoscēšanas sistēmu, kas ir izrādījusies ļoti nozīmīga karam Ukrainā.
Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi līdz 2030. gadam sagatavot kontinentu pašaizsardzībai un apgalvo, ka tai jānovērš nepilnības pretgaisa aizsardzībā, dronos, kiberkara spējās, munīcijā un citās jomās. Amatpersonas un analītiķi norāda, ka pat šis termiņš ir ļoti ambiciozs.