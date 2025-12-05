Džilis atkal brīvs: 7 viņa drāmas un dāmas, par kurām biji aizmirsis 3
Šonedēļ vēstījām, ka režisors Dž.Dž.Džilindžers šķiras arī no 6.sievas. Režisors paziņojis, ka izjukusi viņa un rakstnieces Ingas Grencbergas laulība. Abi kopā bija 11 gadus. Atcerēsimies, kāpēc Džilindžers jeb Džilis, kā viņu savā “Youtube” raidījumā mīļi sauca raidījuma partnere Ieva Adams, tik ļoti patīk kā sabiedrībā zināmām sievietēm, tā teātra apmeklētājiem un viņa raidījuma skatītājiem.
Grencberga: “Es taču zinu, ar ko precējos!”
Inga Grencberga nekādu komentāru par šķiršanos nesniedza, bet savulaik sarunu šovā “Kad viņas satiekas” viņa pauda: “Džilindžeram ir īpašs raksturs, taču no radoša cilvēka nebūtu nedz godīgi, nedz reāli prasīt, lai visā pārējā dzīvē viņš būtu “parasts”.
Es taču zināju, ar ko precos. Jā, es biju domājusi, ka kaut kas būs savādāk, varbūt būtu gribējusi, lai viņš ir ne tik sarežģīts, ne tik neprognozējams… Bet viņu mainīt absolūti nebija iespējams.”
Abu mīlas stāsts sākās 2014. gadā, bet kāzas tika svinētas 2016.gadā. Režisoram Inga bija sestā sieva. Kopā viņi bija 11 gadus, līdz 10. kāzu gadadienai pietrūka pavisam nedaudz.
Džilindžers iepriekš bija precējies arī ar Mairu Rupeiku, Gunitu Mežuli, Daci Rukšāni-Ščipčinsku, Binniju Ārbergu un Elīnu Dzelmi.