Ziemassvētku lampiņas Jūrmalā 2025

FOTO. Cik skaisti! Ja Rīga apnikusi, Ogrē būts, brauc skatīt lampiņu krāšņumu uz Jūrmalu 0

LA.LV
12:55, 5. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Jūrmala ir izgreznota Ziemassvētkiem – Jomas ielā iedegta galvenā pilsētas egle un visas gājēju ielas garumā priecē 131 jūrmalnieku izgreznota eglīte. Svētku egles rotātas arī citviet pilsētā – Dubultos, Slokā un Kauguros. Svētku noskaņu papildina pilsētas ielās iedegtais svētku apgaismojums un Ziemassvētku dekorācijas parkos un skvēros.

Saikne ir maģiska! Neviens mājdzīvnieks nespēj mīlēt jūs tā, kā šīs 10 suņu šķirnes
Kokteilis
Džilis atkal brīvs: 7 viņa drāmas un dāmas, par kurām biji aizmirsis 3
Putinu “nolika uz pauzes”: Indijas žurnālists pārsteidz diktatoru ar neveiklu jautājumu par Ukrainu
Lasīt citas ziņas

Ziemassvētku egle un “Eglīšu promenāde” Jomas ielā

Galvenā pilsētas Ziemassvētku egle izrotāta Jomas ielā, iepretim Majoru stāvlaukumam, tā ir aptuveni divpadsmit metrus augsta un radīta no vairākiem desmitiem mazāku dabīgo eglīšu. Egli rotā LED gaismiņu virtenes un dekori – ģeometriskas bumbas mainīgos krāsu toņos, lielākās no tām – viena metra diametrā. Dienas gaišajā laikā dekori pārsteidz ar savu kristālisko formu un ledum līdzīgo materiālu, savukārt diennakts tumšajā laikā tie uzmirdz visdažādākajās krāsās.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mani varēja noslepkavot,” sieviete publicē saraksti ar vīrieti, kuru šobrīd medī visā Lietuvā
“”Progresīvie” grib tikai tērēt, “Vienotībai” naudas smarža spēcīgāka, bet uzvar ZZS!” Bite komentē jauno budžetu
Kokteilis
“Sex and the city” zvaigzne gandrīz 70 gadu vecumā apprecas; uzlūgti bija tikai 12 tuvākie draugi

Lielās Ziemassvētku egles rotājumus papildina interaktīvi vides objekti – gaismas bumbas, kas daudzkrāsaini zaigo Jomas ielā un skvēros, un izgaismots “ledus namiņš” puslodes formā, kas atrodas gājēju ielas centrālajā daļā.

Jomas ielu posmā no Omnibusa ielas līdz Turaidas ielai rotā “Eglīšu promenāde” – 131 eglīte, ko svētku rotājumos ietērpuši jūrmalnieki – izglītības iestāžu audzēkņi, skolotāji un vecāki, Jūrmalas iestādes un uzņēmumi, radošie kolektīvi, biedrības un nevalstiskās organizācijas. “Eglīšu promenāde” Jomas ielā būs aplūkojama līdz 11. janvārim.

Svētkiem rotātas egles un svētku dekorācijas pilsētā

Svētkiem rotātas pilsētas egles ir arī Dubultu Kultūras kvartālā Strēlnieku prospektā, Slokā pie bibliotēkas Raiņa ielā, Kauguru parkā un pie Kauguru Kultūras nama.

Svētku apgaismojumu ielās un satiksmes rotācijas apļos Vaivaros un Kauguros papildina Ziemassvētku dekorācijas vairākās vietās pilsētā – Dubultu skvērā pretī Dubultu stacijai mirdz čiekuru dekori un gaismas objekts egles formā, Dubultu parkā starp Dubultu prospektu un Strēlnieku prospektu priecē izgaismoti dzīvnieku tēli, Kauguru parkā izvietots foto objekts “Jūrmala” un ziemas laikā “iemājojusi” sniegavīru ģimene, bet pie Kauguru Kultūras nama apskatāma tēlnieka Tālivalža Muzikanta veidotā skulptūru grupa “Ziemassvētku silīte”.

Dzintaru mežaparka laukumos un takās decembra vidū iedegsies daudzkrāsains apgaismojums un jauni vides objekti – lielas un mazas zvaigznes un interaktīvs objekts – gaisa kuģis, kas īpaši priecēs bērnus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Mēs gribam, lai cilvēki pasmaida…” Saimnieki gaidīja nedarbus, taču puikas pie durvīm sniedza sirsnīgu Ziemassvētku pārsteigumu
Lentes, spoguļi un dabas motīvi! 2025. gada Ziemassvētku dekoru tendences, kuras nedrīkst palaist garām
Kokteilis
Viena no populārākajām Ziemassvētku filmām, bet kabatā graši. Cik par “Viens pats mājās” Kevina lomas attēlošanu saņēma Makolijs Kalkins?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.