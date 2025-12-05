FOTO. Cik skaisti! Ja Rīga apnikusi, Ogrē būts, brauc skatīt lampiņu krāšņumu uz Jūrmalu 0
Jūrmala ir izgreznota Ziemassvētkiem – Jomas ielā iedegta galvenā pilsētas egle un visas gājēju ielas garumā priecē 131 jūrmalnieku izgreznota eglīte. Svētku egles rotātas arī citviet pilsētā – Dubultos, Slokā un Kauguros. Svētku noskaņu papildina pilsētas ielās iedegtais svētku apgaismojums un Ziemassvētku dekorācijas parkos un skvēros.
Ziemassvētku egle un “Eglīšu promenāde” Jomas ielā
Galvenā pilsētas Ziemassvētku egle izrotāta Jomas ielā, iepretim Majoru stāvlaukumam, tā ir aptuveni divpadsmit metrus augsta un radīta no vairākiem desmitiem mazāku dabīgo eglīšu. Egli rotā LED gaismiņu virtenes un dekori – ģeometriskas bumbas mainīgos krāsu toņos, lielākās no tām – viena metra diametrā. Dienas gaišajā laikā dekori pārsteidz ar savu kristālisko formu un ledum līdzīgo materiālu, savukārt diennakts tumšajā laikā tie uzmirdz visdažādākajās krāsās.
Lielās Ziemassvētku egles rotājumus papildina interaktīvi vides objekti – gaismas bumbas, kas daudzkrāsaini zaigo Jomas ielā un skvēros, un izgaismots “ledus namiņš” puslodes formā, kas atrodas gājēju ielas centrālajā daļā.
Jomas ielu posmā no Omnibusa ielas līdz Turaidas ielai rotā “Eglīšu promenāde” – 131 eglīte, ko svētku rotājumos ietērpuši jūrmalnieki – izglītības iestāžu audzēkņi, skolotāji un vecāki, Jūrmalas iestādes un uzņēmumi, radošie kolektīvi, biedrības un nevalstiskās organizācijas. “Eglīšu promenāde” Jomas ielā būs aplūkojama līdz 11. janvārim.
Svētkiem rotātas egles un svētku dekorācijas pilsētā
Svētkiem rotātas pilsētas egles ir arī Dubultu Kultūras kvartālā Strēlnieku prospektā, Slokā pie bibliotēkas Raiņa ielā, Kauguru parkā un pie Kauguru Kultūras nama.
Svētku apgaismojumu ielās un satiksmes rotācijas apļos Vaivaros un Kauguros papildina Ziemassvētku dekorācijas vairākās vietās pilsētā – Dubultu skvērā pretī Dubultu stacijai mirdz čiekuru dekori un gaismas objekts egles formā, Dubultu parkā starp Dubultu prospektu un Strēlnieku prospektu priecē izgaismoti dzīvnieku tēli, Kauguru parkā izvietots foto objekts “Jūrmala” un ziemas laikā “iemājojusi” sniegavīru ģimene, bet pie Kauguru Kultūras nama apskatāma tēlnieka Tālivalža Muzikanta veidotā skulptūru grupa “Ziemassvētku silīte”.
Dzintaru mežaparka laukumos un takās decembra vidū iedegsies daudzkrāsains apgaismojums un jauni vides objekti – lielas un mazas zvaigznes un interaktīvs objekts – gaisa kuģis, kas īpaši priecēs bērnus.