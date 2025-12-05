Kārtējā krievu provokācija? Francijā virs zemūdeņu bāzes novēroti aizdomīgi objekti 0
Francijas bruņotie spēki īstenojuši pretdronu aizsardzības pasākumus, kad pieci bezpilota lidaparāti bija pārlidojuši pāri bāzei, kur atradās arī kodolzemūdenes, ziņu aģentūrai AFP piektdien pastāstīja avots.
Droni virs bāzes Illongas pussalā, Bretaņā, pamanīti ceturtdien ap plkst. 19.30. Jūras spēku bataljons, kas apsargā bāzi, īstenoja pretdronu aizsardzības un meklēšanas operāciju.
Militārā prokuratūra Rennā sākusi izmeklēšanu par ceturtdienas incidentu, pavēstīja Atlantijas reģiona jūras prefektūra.
Par dronu izcelsmi šobrīd runāt vēl ir pāragri, sacīja Lerasls, norādot, ka lidojumi veikti, “lai radītu bažas iedzīvotāju vidū”. Pēdējo mēnešu laikā Eiropā pieredzēti vairāki dronu lidojumi virs lidostām, sensitīviem militāriem un rūpnieciskiem objektiem.
Pieaug bažas, ka šādi traucējumi varētu būt daļa no Krievijas hibrīdkara taktikas. Dronu atklāšana, to neitralizēšana, radot signāla traucējumus vai notriecot, ir sarežģīti un bīstami uzdevumi.
Illongas bāzē izvietotas četras Francijas ballistisko raķešu zemūdenes.