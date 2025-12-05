“Viņi ir nelabojami…” CSDD priekšsēdētājs atklāj, ka dzērājšoferi no kļūdām nemācas 0

TV24 raidījumā “Uz līnijas” skatītāja jautā – kāpēc iereibušiem šoferiem tiek ļauts atjaunot autovadītāju tiesības? Aivars Aksenoks, CSDD valdes priekšsēdētājs, skaidro, kādi ir nosacījumi tiesību atgūšanai un kā tiek nodrošināta sabiedrības drošība uz ceļiem.

Vadīšanas autovadītāju apliecība tiek atņemta pilnīgi par jebkādu braukšanu reibumā. Aksenoks norāda, ka mazākais laika periods ir pus gads, un tas attiecas uz tiem vadītājiem, kuriem braukšanas stāžs ir mazāks par diviem gadiem un konstatētas no 0,2 – 0,5 promiles.

Ja ir konstatēts lielāks alkohola daudzums, tad autovadītāju apliecību var atņemt pat no trīs līdz pieciem gadiem. Viņš norāda, ka tāpat vien pēc šiem gadiem neviens tiesības atpakaļ nedod. Iegūšana ir jāsāk pilnīgi no jauna – autovadītājam jāiziet speciāls audzināšanas kurss un speciālā medicīniskā pārbaude, un tikai pēc tam var sākt domāt par eksāmenu kārtošanu un tiesību iegūšanu.

“Neskatoties uz to, ka tiek konfiscētas automašīnas, vadītāji turpina braukt reibumā. Viņi ir nelabojami, neskatoties ne uz ko,” piebilst Aksenoks.

To, ka šādi gadījumi atkārtojas apstiprina arī ziņu aģentūras LETA sniegtā informācija. Pavisam nesen Valsts policija lūgusi prokuratūru apsūdzēt vīrieti, kurš, atkārtoti sēžoties pie stūres reibumā, izraisīja letālu avāriju, turklāt pameta negadījuma vietu, aģentūru LETA informēja policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka 29. augustā ap plkst. 18.40 vīrietis bija sēdies pie stūres 2,48 promiļu reibumā. Braucot pa ceļu Ventspils novada Ances pagastā, viņš nobrauca no ceļa, transportlīdzeklis apgāzās un tā rezultātā gāja bojā pasažiere.

Šeršņova piebilda, ka automašīnas vadītājs jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Pagājušā gada novembrī, būdams alkohola reibumā, viņš bēga no policijas. Vīrietim pēc šī gadījuma ir spēkā Kurzemes rajona tiesas spriedums, ar kuru viņam ir aizliegums vadīt transportlīdzekļus.

