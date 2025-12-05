VIDEO. Tēta nebija darbā? Sabiedrība iesmej par Šlesera pirmo runu Saeimas tribīnē 2

kokteilis.lv
11:23, 5. decembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Ja Aināram Šleseram pēc vārda kabatā nav jāmeklē, viņa dēls Ričards jau sen tiek izsmiets par to, ka ir deputāts, kurš ne reizi nav izteicies skaļi. Vakar tika pārrakstīta vēsture un Ričards pirmo reizi ir kāpis Saeimas tribīnē. Ministri viņu sagaidīja ar ovācijām!

Lūk, uzrunas video!

Saikne ir maģiska! Neviens mājdzīvnieks nespēj mīlēt jūs tā, kā šīs 10 suņu šķirnes
Putinu “nolika uz pauzes”: Indijas žurnālists pārsteidz diktatoru ar neveiklu jautājumu par Ukrainu
RAKSTA REDAKTORS
“Latvijā trūkst 400 akūto māsu, bet darbā nevienu neņem!” Vietējās medmāsas beidzot pasaka taisnību
Lasīt citas ziņas

CITI ŠOBRĪD LASA
“Tramvajā iekāpa sieviete ar raudošu bērnu un uzreiz…” Rīdziniece atklāj, cik briesmīgi ir vietējie iedzīvotāji
Vai valdība varētu krist? Siliņai nākas atbildēt
Kokteilis
Džilis atkal brīvs: 7 viņa drāmas un dāmas, par kurām biji aizmirsis
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Ja tev piemīt kaut viens no šiem 11 paradumiem, iespējams, tu esi īsts ģēnijs
Kokteilis
Džilis atkal brīvs: 7 viņa drāmas un dāmas, par kurām biji aizmirsis
Kokteilis
VIDEO. Tādu Aidi Tomsonu redzējis vien retais. “Krustpunktā” vadītājs publicē personīgu video
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.