"Mēs iznīcinām visu, kam pieskaramies… Izdzīvo nekaunīgie, ļaunākie, mantkārīgākie, vardarbīgākie…": krievs lūdz piedošanu ukraiņiem







Video laikā krievu valodā dzirdami necenzēti izteicieni!

Kāds jauns krievu vīrietis socvietnē “TikTok” ievietojis emocionālu uzrunu ukraiņiem, kā arī lūdzis citiem dalīties savā pieredzē, kā sadzīvot ar to, ka “viss, kam pieskaras krievi, tiek iznīcināts”.

“Man ir jautājums cilvēkiem, kas ir gudri un emocionāli. Kā jūs tiekat galā ar apziņu, ka krievi ir vienkārši…. mēs iznīcinām visu, kam pieskaramies! Kā ar to var sadzīvot? Jāsaprot, ka 21.gadsimtā nav ēdiena deficīta, nav pārapdzīvotības…

Bet lielākā daļa savā dziļākajā būtībā ir agresīvi pērtiķi, kas ir gatavi nogalināt par ideju vien!

Un es nevaru nevaru ar to izdarīt!!!

Nevienam vairs nav vajadzīgi sapņi par atklātu pasauli, par ceļošanu kosmosā, par mīlestību… Un atkal jau – ir kaut kāda daļa cilvēku, kam tas vēl aizvien vajadzīgs.

Bet mēs savā būtībā esam agresīvi pērtiķi un izdzīvo nekaunīgie, ļaunākie, mantkārīgākie, vardarbīgākie, tādi, kuriem nav principu.

Un mēs tā turpinām dzīvot! Tas viss pietiks gan manam mūžam, gan manu bērnu mūžam… un beigas tur būs. Un es neko ar to nevaru izdarīt!

Es nezinu, kā ar to var tikt galā… Es no Krievijas aizbēgu pirms 8 gadiem, bet tā mani panāk un panāk… Es esmu “atslēdzis” visas savas emocijas. Es nezinu, ko ar to visu darīt. Es nezinu, kā atvainoties ukraiņu priekšā. Kā tikt galā ar šīm bēdām….

Es zinu, ka vajag atbalstīt, vajag darīt labu pat tad, ja ļaunums ir vairāk. Bet es esmu gudrs un es redzu, ka tas nedarbojas!

Es redzu, ka pēc viena Volodjas nāks nākošais Volodja, un atkal nākošais… un viņi visi to izdarīs līdz galam!

Un kā lai tu būtu labs šādā pasaulē? Labestība neapstādina tankus! Mīļie ukraiņi, lūdzu, turieties! Ne visi krievi ir tādi…” – jaunais vīrietis saka video.