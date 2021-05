Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Andris Grīnbergs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vai uzskatāt, ka tā būtu nepotēto cilvēku diskriminācija, ja dažādos pasākumos (sporta, kultūras) ielaistu vai strādāt drīkstētu tikai pret kovidu vakcinētie?

Jānis Bite Sēlpils pagastā: “Pašreizējā situācijā, kad politiķi un sabiedrība spriež par atvieglojumiem, ko varētu piešķirt cilvēkiem, kas pabeiguši vakcināciju pret Covid-19, sāk jau izskatīties, ka ir klāt gandrīz vai piespiedu vakcinācija.

Un tad jau galdā tiek celts uzskats, ka nepotētie cilvēki tiek diskriminēti. Domāju, ka nevajadzētu visu tik ļoti sarežģīt un sakāpināt, katram pašam vajadzētu vairāk padomāt par savu veselību un riskiem, ja nepotējas.

Un par valsti kopumā arī jāpadomā. Mēs pārāk bieži mēdzam sabiezināt krāsas, lai gan vajadzīgs ir tikai viens – veselais saprāts.”

Zigurds Lanka Baldonē: “Protams, daudziem sāp sirds, ka tagad, kad Latvijā ir lielais hokejs un kad tik ļoti cilvēki noilgojušies arī pēc koncertiem, teātra izrādēm un mākslas izstādēm, diemžēl sporta un kultūras pasākumi nevar notikt ierastā vidē un apstākļos.

Man personiski šī problēma lielā mērā ir arī izdzīvošanas problēma, jo visa dzīve ir saistīta ar šaha sacensībām, šaha trenera darbu un šaha turnīru rīkošanu.

No tāda viedokļa skatoties, būtu tikai godīgi, ja tiem cilvēkiem, kas potēšanos pret Covid-19 jau pabeiguši, dotu iespējas darboties klātienē, nevis attālināti vai nemaz. Jo ātrāk mēs sasniegsim vakcinēto 70–80 procentu robežu, jo tuvāks būs tas laiks, kad atkal varēsim dzīvot normālā ritmā.

Vai tad to ir tik grūti saprast? Tāpat kā to, ka daļa iedzīvotāju, kas nevēlas potēties, tā īsti nenovērtē, ka varbūtība smagi saslimt un nomirt ir nesamērojami lielāka par to varbūtību, ka potēšana varētu radīt kādu ļoti smagu blakni.”

Berta Šīmane Ventspils novadā: “Diskriminācija – pārāk skaļi teikts! Nevajag čīkstēt un aizrauties ar visādiem izdomājumiem, vajag kustēties, vajag darīt. Man ir savs teiciens – kaut uz vēdera, bet uz priekšu. Man tie svešvārdi, šajā gadījumā “diskriminācija”, galīgi neiet pie sirds.”

