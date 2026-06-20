Pirmo reizi kara laikā! Novērojamas pazīmes, kas liecina par Krievijas gatavošanos totālai mobilizācijai 16
Krievija varētu gatavoties plašai mobilizācijai, kas sāktos tuvāk rudenim, uzskata Okupācijas izpētes centra vadītājs Petro Andrjuščenko. Viņš intervijā “Apostrof TV” norādījis, ka par šādu scenāriju liecinot Krievijā veiktie mobilizācijas sagatavošanas pasākumi.
Pēc Andrjuščenko teiktā, Krievijas armija maijā un jūnijā Ukrainā cietusi lielus zaudējumus, turklāt Maskava būtiski atpaliekot no plāniem jaunu karavīru piesaistē. Viņš norādīja, ka pēdējās dienās plašu uzmanību piesaistījušas ziņas par pārbaudēm un reidiem Penzā un tās apgabalā, tomēr, viņaprāt, tas vēl nav galvenais signāls par iespējamu plašāku mobilizāciju.
Kā būtiskāku pazīmi Andrjuščenko minējis Volgogradas apgabalā notikušās mobilizācijas mācības, kurās piedalījušies kara komisāri, tostarp arī pārstāvji no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām. Pēc eksperta teiktā, šādas mācības notikušas pirmo reizi kopš pilna mēroga kara sākuma.
“Tas ir tas, kam viņi gatavojas. Tas liecina, ka Krievija izvērš mobilizācijas pasākumus,” sacīja Andrjuščenko.
Viņš uzskata, ka pirmo mobilizācijas rezervi Krievija varētu veidot tieši okupētajās Ukrainas teritorijās. Pēc Andrjuščenko domām, Kremlis šādi mēģinātu mazināt spriedzi pašā Krievijas sabiedrībā, mobilizāciju sākot ar teritorijām, kuras Krievija pasludinājusi par “pievienotām”.
Eksperts arī pieļauj, ka šāda piespiedu iesaukšanas kampaņa vispirms varētu skart ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī bijušos migrantus, kuri ieguvuši Krievijas pilsonību un nav stājušies militārajā uzskaitē.
Tikmēr neatkarīgie Krievijas mediji ziņo par reidiem Penzā, kuros piedalījušies kara komisariātu pārstāvji un policija. Vietējie iedzīvotāji apgalvojuši, ka pilsētā apturētas automašīnas un sabiedriskais transports, bet vīrieši nogādāti kara komisariātos. Krievijas Iekšlietu ministrijas reģionālā pārvalde noliedz, ka vīrieši tiktu piespiesti parakstīt līgumus ar Aizsardzības ministriju, skaidrojot notikušo ar pārbaudēm attiecībā uz personām, kuras saņēmušas Krievijas pilsonību, bet nav stājušās militārajā uzskaitē.
Andrjuščenko uzskata, ka Krievijas vadība rēķinās ar sabiedrības pasivitāti un negaida plašus protestus pat masveidīgākas mobilizācijas gadījumā. Pēc viņa domām, Krievijas sabiedrībā pretestības potenciāls šobrīd ir ievērojami vājināts.