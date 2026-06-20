FOTO: Zeus/Scanpix/LETA

Pirmo reizi kara laikā! Novērojamas pazīmes, kas liecina par Krievijas gatavošanos totālai mobilizācijai 16

Pievieno LA.LV
LA.LV
20:04, 20. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievija varētu gatavoties plašai mobilizācijai, kas sāktos tuvāk rudenim, uzskata Okupācijas izpētes centra vadītājs Petro Andrjuščenko. Viņš intervijā “Apostrof TV” norādījis, ka par šādu scenāriju liecinot Krievijā veiktie mobilizācijas sagatavošanas pasākumi.

Kokteilis
Ja Līgo ballītē satiktos pa vienam no katras zodiaka zīmes – ko kurš darītu? Auns pie ugunskura ierastos pirmais un paliktu pēdējais
Auto eksperti nosauc lietotos modeļus, kurus 2026. gadā iesaka pirkt bez riska “iegrābties”
Lietas, ko nekādā gadījumā nevajag ņemt līdzi uz kapiem – raugies, lai to nav arī somiņā vai makā!
Lasīt citas ziņas

Pēc Andrjuščenko teiktā, Krievijas armija maijā un jūnijā Ukrainā cietusi lielus zaudējumus, turklāt Maskava būtiski atpaliekot no plāniem jaunu karavīru piesaistē. Viņš norādīja, ka pēdējās dienās plašu uzmanību piesaistījušas ziņas par pārbaudēm un reidiem Penzā un tās apgabalā, tomēr, viņaprāt, tas vēl nav galvenais signāls par iespējamu plašāku mobilizāciju.

Kā būtiskāku pazīmi Andrjuščenko minējis Volgogradas apgabalā notikušās mobilizācijas mācības, kurās piedalījušies kara komisāri, tostarp arī pārstāvji no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām. Pēc eksperta teiktā, šādas mācības notikušas pirmo reizi kopš pilna mēroga kara sākuma.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Publiskajā telpā ir nonākusi mana privāta sarakste” – Armands Simsons pēc vārdu apmaiņas ar Arigo Toro atvainojas
“Koncentrējieties uz savējo!” Itālijas premjere Meloni publiski noliek Trampu pie vietas, turpinot “kašķi”
Kokteilis
Ralfs Eilands paceļ daudziem sāpīgu tēmu: “Vajadzētu tādus pārtikas veikalus, kuros Līgo dziesmas skanētu tikai 23. un 24. jūnijā”

“Tas ir tas, kam viņi gatavojas. Tas liecina, ka Krievija izvērš mobilizācijas pasākumus,” sacīja Andrjuščenko.

Viņš uzskata, ka pirmo mobilizācijas rezervi Krievija varētu veidot tieši okupētajās Ukrainas teritorijās. Pēc Andrjuščenko domām, Kremlis šādi mēģinātu mazināt spriedzi pašā Krievijas sabiedrībā, mobilizāciju sākot ar teritorijām, kuras Krievija pasludinājusi par “pievienotām”.

Eksperts arī pieļauj, ka šāda piespiedu iesaukšanas kampaņa vispirms varētu skart ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī bijušos migrantus, kuri ieguvuši Krievijas pilsonību un nav stājušies militārajā uzskaitē.

Tikmēr neatkarīgie Krievijas mediji ziņo par reidiem Penzā, kuros piedalījušies kara komisariātu pārstāvji un policija. Vietējie iedzīvotāji apgalvojuši, ka pilsētā apturētas automašīnas un sabiedriskais transports, bet vīrieši nogādāti kara komisariātos. Krievijas Iekšlietu ministrijas reģionālā pārvalde noliedz, ka vīrieši tiktu piespiesti parakstīt līgumus ar Aizsardzības ministriju, skaidrojot notikušo ar pārbaudēm attiecībā uz personām, kuras saņēmušas Krievijas pilsonību, bet nav stājušās militārajā uzskaitē.

Andrjuščenko uzskata, ka Krievijas vadība rēķinās ar sabiedrības pasivitāti un negaida plašus protestus pat masveidīgākas mobilizācijas gadījumā. Pēc viņa domām, Krievijas sabiedrībā pretestības potenciāls šobrīd ir ievērojami vājināts.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Ukraiņi iet dziļāk Krievijā: veikts nozīmīgs trieciens pa naftas rūpnīcu 2000 km no robežas
TV24
Vai Baltija ir nākamais Krievijas mērķis? Kudors komentē, kas varētu notikt tālāk
Medvedevs sapsihojies pēc Ukrainas triecieniem pa Krievijas stratēģiskajiem objektiem un paziņo: “Nekādu noteikumu vairs nav!”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.