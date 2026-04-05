“Mēs redzam arvien vairāk!” – “Artemis II” astronauti kosmosā zaudējuši laika izjūtu un saskārušies ar pirmajām ķibelēm 0
NASA autronauti misijas “Artemis II” laikā sasnieguši nozīmīgu punktu savā ceļojumā. Kā ziņo “The New York Times”, ceturtajā lidojuma dienā viņi jau atrodas vairāk nekā 300 tūkstošu kilometru attālumā no Zemes un ir tuvāk Mēnesim nekā savai palanētai.
Cauri kuģa “Orion”, kuru apkalpe nosaukusi par “Integrity”, logiem jau paveras skats uz Mēnesi. Astronauti redz tā pelēko virsmu arvien skaidrāk.
“Šī ir brīnišķīga ainava. Mēs redzam arvien vairāk no Mēness otras puses, un atrasties šeit ir vienkārši neticama sajūta,” saziņā ar lidojuma vadības centru sacīja misijas speciāliste un astronaute Kristīna Koha.
In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz
— NASA (@NASA) April 5, 2026
Tiek uzsvērts, ka astronauti savām acīm vēro Mēness virsmas detaļas, kuras savulaik nepaspēja izpētīt pat “Apollo” misiju dalībnieki.
Tikmēr misijas komandieris Rīds Vaismans atzinis, ka dzīve kosmosā pilnībā izmaina laika uztveri. “Esam dzirdējuši baumas, ka šodien un Zemes patiesībā ir sestdiena. Mēs patiešām esam zaudējuši laika izjūtu,” viņš norādīja.
NASA publiskojusi arī jaunus attēlus, kas uzņemti no kuģa. Tajos redzama daļa no Mēness virsmas, kas no Zemes ir tikai daļēji saskatāma un kurā dominē tumši līdzenumi, kas izveidojušies senas lavas darbības rezultātā.
Pēc intensīvā starta turpmākās dienas astronautiem pagājušas salīdzinoši mierīgā režīmā. Viņi veikuši fiziskos treniņus, medicīniskās pārbaudes un sagatavojuši kameras Mēness virsmas fotografēšanai. Tāpat apkalpe izmēģināja arī manuālo kuģa vadību. Džeremijs Hansens un Kristīna Koha ar rokas vadības ierīcēm manevrēja kuģi, lai pārējie varētu labāk aplūkot skatus aiz loga.
Dažiem apkalpes locekļiem izdevies arī sazināties ar savām ģimenēm. Komandieris šo sarunu ar meitām raksturoja kā labāko brīdi savā dzīvē.
Turpmākajos plānos paredzēts izpētīt objektus Mēness tālākajā pusē un novērot 53 minūšu garu aptumsumu pēc Zemes lēkta.
Lidojuma vadītājs uzsvēra, ka komanda neuztraucas par sakaru zudumu ar astronautiem. “Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka fizikas likumi atgriezīs viņus pie mums. Mēs paņemsim pauzi, atpūtīsimies un sagaidīsim viņus otrā pusē,” viņš sacīja.
Taču misijas laikā neiztikt arī bez tehniskām ķibelēm. Tiek ziņots, ka uz kuģa sabojājās tualete, tāpēc astronautiem uz laiku nācās izmantot rezerves risinājumus. Vēlāk radušās problēmas arī ar programmatūru, tostarp nedarbojās -pasta sistēma un dažās lietotnes, tāpēc nācās piesaistīt speciālistus no Zemes.