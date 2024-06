Ziņa papildināta ar LR ārlietu ministres Baibas Bražes komentāru un jaunāko informāciju pl.21:10.

Eiropas Savienība (ES) otrdien sākusi iestāšanās sarunas ar Ukrainu.

“Dārgie draugi, šodien mēs atzīmējam jaunas nodaļas sākumu Ukrainas un Eiropas Savienības attiecībās,” uzsākot sarunas, ar video sakaru starpniecību paziņoja Ukrainas premjerministrs Deniss Šmihaļs.

Ukraina iesniedza pieteikumu uzņemšanai ES 2022.gada februārī pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma sākuma.

2022.gada martā lūgumus par uzņemšanu ES iesniedza arī Moldova un Gruzija. ES līderi oficiāli atzina Ukrainu un Moldovu par kandidātvalstīm 2023.gada jūnijā, bet Gruziju – 2023.gada decembrī.

Iestāšanās sarunu sākšana ir tikai sākums garam reformu procesam, kas parasti ilgst gadiem, pirms valsts beidzot pievienojas ES.

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena sarunu sākšanu nosauca par “ļoti labu ziņu Ukrainas, Moldovas un visas Eiropas Savienības iedzīvotājiem”. “Turpmākais ceļš būs grūts, bet iespēju pilns,” viņa otrdien norādīja platformā “X”.

Līdz šim Ukraina ir izpelnījusies atzinīgus vārdus par to, ka ir uzsākusi virkni reformu, lai ierobežotu korupciju un politisku iejaukšanos.

Ukrainas galvenā sarunu vedēja, premjerministra vietniece Olha Stefaņišina solīja, ka Kijiva “spēs pabeigt visu līdz 2030.gadam”, lai pievienotos blokam. “Varat būt droši, ka Ukraina ir ļoti spējīga ātri panākt rezultātus,” viņa teica.

Soctīkla vietnē “X” šodien Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis par šo sarunu sākšanu ar ES komentē: “Kad piektajā pilnā kara dienā parakstījām pieteikumu dalībai ES, daudzi teica, ka tas ir tikai sapnis. Taču mēs šo sapni padarījām par realitāti. Mēs to panācām, pārliecinājām un kliedējām visas šaubas. Neskatoties uz opozīciju, 2022. gada jūnijā Ukrainas kandidātvalsts statuss tika apstiprināts. Eiropas līderi 2023. gada decembrī atbalstīja politisko lēmumu sākt sarunas ar Ukrainu.”

“Šodien sarunas sākas. Starp šiem soļiem ir notikušas tūkstošiem tikšanās un zvanu. Nosacījumi, kurus Ukraina ir pilnībā izpildījusi. Likumi, kas ir pieņemti un īstenoti. Un vissvarīgākais – mūsu tautas, mūsu nācijas apņēmība. Apņēmība, kas ir darbojusies, kas nav pievīlusi Ukrainu un visu Eiropu, un kas pierāda, ka visi ukraiņi kopā, visi eiropieši kopā ir spējīgi īstenot pat vislielākos sapņus – spēj uzvarēt,” norāda Zelenskis.

