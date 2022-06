Klementjevs: Mēs visu laiku šķeļam sabiedrību “pareizajos” un “nepareizajos” krievos Ieteikt







“Mēs visu laiku šķeļam sabiedrību “pareizajos” un “nepareizajos” krievos,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” apgalvoja partijas “Saskaņa” valdes loceklis Andrejs Klementjevs.

Deputāts atgādina, ka partija jau no kara pirmās dienas nosoda Krievijas agresiju Ukrainā. To apliecina arī partijas deputātu balsojumi Saeimā. Bijuši arī vairāki paziņojumi no partijas priekšsēdētāja Jāņa Urbanoviča, ka “Saskaņa” nosoda karu.

“Mēs pazaudējām pusi no sava elektorāta,” atklāj politiķis.

Klementjevs norāda, ka partija mēģinās pārliecināt to pusi, kura šobrīd šaubās, ka tas ir labākais piedāvājums politiskajā tirgū, ka viņu pirmā sajūta varbūt bija kļūda.

“Vēlēšanas parādīs, vai mēs saglabāsim to pozīciju,” uzsvēra deputāts.

Viņaprāt, mēs visu laiku šķeļam sabiedrību “pareizajos” un “nepareizajos” krievos, tāpēc mēs atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas: “Viņiem jau sen nav tādas diskusijas. Viņiem nav tādas Nacionālās apvienības, kas visu laiku staigā ar benzīna kannu un policijas iecirkņos meklē sliktos krievus.”

Klementjevs atgādina, ka Latvijā trūkst 40% policistu, apgalvojot, ka Lietuvā un Igaunijā tādu problēmu nav.

“Mums ir problēma, ka mēs nemaksājam saviem cilvēkiem,” uzver deputāts.

Viņš uzskata, ka visi cilvēki, kas ir šeit piedzimuši, ir lojāli valstij vienalga kādā valodā viņi runā.

Raidījuma vadītājs Armands Puče gan iebilst, ka viņš nebūtu par to pārliecināts.

Klementjevs norāda, ka runājis par kopējo masu: “Varbūt divi, trīs cilvēki tā nedomā, bet mēs nekad nedabūsim 100 atbalstu.”

Tāpat viņš uzskata, ka problēmas ar lojalitāti var būt arī citu tautību cilvēkiem.