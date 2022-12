Lionels Mesi spēlē pret Mančestras “United” diezgan pamatīgi cieta, taču maču pabeidza. Foto: Darren Staples/Sportimage/Scanpix/LETA

Mesi mirdz, Marokai spēka pietiks Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Uz papīra favorīti skaidri, taču arī nosacītajām pastarītēm ir spēcīgi argumenti, pirms futbola Pasaules kausa izcīņas pusfināliem atzīst treneri Andris Riherts un Viktors Dobrecovs.

Šovakar Katarā Argentīna tiksies ar Horvātiju, rīt Maroka izaicinās Franciju. Abu spēļu sākums 21.00 pēc Latvijas laika.

“Es pirms Pasaules kausa pateicu, ka uzvarēs Āfrikas komanda. Vai domāju to nopietni? Gribēju, lai ir kāds brīnums. Nedomāju, ka piepildīsies, taču ļoti ceru. Fantastiski būtu, ja Horvātija un Maroka spēlētu finālā, bet skaidrs, ka uz papīra favorītes ir Francija un Argentīna,” “Latvijas Avīzei” saka pirmās līgas komandas “Grobiņa” galvenais treneris Viktors Dobrecovs. “Man izdevās 2018. gadā Pasaules kausā Maroku redzēt klātienē pret Portugāli, atstāja fantastisku iespaidu, tā ka viņu disciplinētais sniegums mani nepārsteidz. Ļoti labi pāriet no aizsardzības uzbrukumā un atpakaļ, katrs zina, ko un kāpēc dara. Nedomāju, ka Marokai var pietrūkt spēka, ar jau iedvesmotu garu var paveikt vēl vienu brīnumu. Francijai ir daudz zvaigžņu, bet futbols nav prognozējams.

Horvātijai nav tik spilgtu zvaigžņu, spēlē ne īpaši skatāmi, uzdevums ir izturēt 90 minūtes un vilkt līdz “pendelēm”. Jautājums, kā horvāti spēs apstādināt Lionelu Mesi, kurš šajā čempionātā ir lielisks, velk komandu.”

Virslīgas vienības “Metta” galvenais treneris An­dris Riherts: “Pirms čempionāta prognozēju, ka uzvarēs komanda ne no Eiropas. Šobrīd šķiet, ka Horvātijai iekšā ir vairāk nekā Argentīnai. Jā, Mesi ir Mesi, bet Mod­ričs ir Modričs, un vēl citi spēlētāji no TOP5 līgām. Uzbrucēji horvātiem nav tie labākie, bet ir komandas spēle un darbs, drošs vārtsargs. Argentīnai atšķirībā no iepriekšējām reizēm ir ļoti daudz melnā darba darītāju – Aguero, Tevezs, Di Marija šajā aspektā nebija spēcīgi. Tagad ir Makalisters, De Pols, aizsargi – viss pakārtots Mesi. Lai aizsardzībā ir drošība, priekšā – improvizācija. Francija un Maroka, var teikt, tiekas divas Eiropas komandas, jo marokāņi auguši Eiropā, spēlē ar lielu disciplīnu, kas Āfrikas izlasēm allaž pietrūkusi. Hakimi un Zeišs – divi spēlētāji, kuri varētu būt jebkurā komandā, individuāli ļoti spēcīgi un dara to pašu melno darbu, ko pārējie. Francijai ir superzvaigzne Mbapē, zvaigznes, bombardieri, pieredze trenerim Dešānam, kurš jau ilgi vada izlasi. Katrā spēlē Francija pielāgojas rezultātam. Loģiski būtu, ja finālā spēlētu Argentīna un Francija, taču Modričam un Marokas saliedētajai komandai ir ko likt pretī.”