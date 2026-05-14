Miljardieris sola piešķirt iespaidīgu naudas summu tam, kurš spēs pierādīt, ka Zeme ir plakana 0

21:32, 14. maijs 2026
Neskatoties uz to, ka zinātnieki jau diezgan sen ir pierādījuši, ka Zeme ir apaļa, joprojām pastāv cilvēki, kuri tic pretējam. Plakanās Zemes teorijas piekritēji uzskata, ka visi zinātniskie pierādījumi ir maldinoši un ka patiesība tiekot slēpta. Tieši pie šīs sabiedrības daļas vērsies kāds amerikāņu miljardieris ar visai skaļu un neparastu piedāvājumu.

76 gadus vecais uzņēmējs un kompānijas “Columbia Sportswear” vadītājs Tims Boils paziņojis par īpašu konkursu, kurā sola iespaidīgu atlīdzību. Viņš publicējis video, kurā skaidro, ka ir gatavs nodot kontroli pār savu uzņēmumus, kura vērtība tiek lēsta ap trīs miljardiem dolāru, tam cilvēkam, kurš spēs pierādīt, ka Zeme ir plakana.

Konkursa nosacījumi ir visai konkrēti. Pretendentam ir jāiesniedz fotogrāfija, kurā redzams īsts, fizisks Zemes gals, kā arī attēls ar bezdibeni, kas atrodas aiz tā. Boils savā paziņojumā uzsver, ka uzvarētājs saņems visu bez sarežģītas birokrātijas vai juridiskām niansēm.

Tomēr zem šī video, kompānija raksta, ka šim piedāvājumam ir arī savi ierobežojumi. Izrādās, ka uzņēmums ir izveidojis atsevišķu juridisku struktūru ar daudz mazāku vērtību, kas nozīmē, ka reālā atlīdzība var būt ievērojami pieticīgāka, aptuveni 100 tūkstoši dolāru . Neskatoties uz to, piedāvājums joprojām izraisījis plašu interesi un diskusijas.

