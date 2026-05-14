Par maz, par daudz, par biezu… Siekalas var signalizēt par veselības problēmām, kuras nedrīkst ignorēt
Vairums no mums ikdienā noteikti neaizdomājas, cik siekalas patiesībā ir svarīgas. Ja tās ir par maz, par daudz vai tās maina savu konsistenci – tas ir būtisks signāls, kas var brīdināt par veselības problēmām. Eksperti norāda, ka siekalas ir viens no mūsu ķermeņa klusajiem signāliem. Tās var sniegt svarīgu informāciju, pat par slimībām, par kurām vēl nezinām.
Siekalas ietekmē ne tikai mutes dobuma stāvokli, bet arī kopējo organisma darbību – no gremošanas līdz imunitātei. Tieši tāpēc vērts ieklausīties tajā, ko mums “saka” mūsu mute.
Kas ir siekalas?
Siekalas nav tikai ūdens. Tas ir sarežģīts bioloģisks šķidrums, kuram ir vairākas svarīgas funkcijas: tās palīdz mums runāt, košļāt un rīt, tās palīdz sagremot pārtiku un aizsargā mūsu zobus un gļotādu no baktērijām.
Galvenokārt siekalas sastāv no ūdens, bet tās satur arī fermentus, olbaltumvielas un minerālvielas.