Noslēpums, ko zinātnieki nav atrisinājuši jau 60 gadus: kāpēc Zeme “pulsē” ik pēc 26 sekundēm 0

18:04, 6. februāris 2026
Seismologi jau gadu desmitiem reģistrē noslēpumainu Zemes ritmu ar 26 sekunžu intervālu. Neskatoties uz daudzām hipotēzēm, galīga atbilde joprojām nav atrasta.

Vairāk nekā pusgadsimtu Zeme izstaro noslēpumainu “signālu”, kura izcelsme joprojām nav pilnībā izskaidrota. Tās ir vājas, bet regulāras seismiskās vibrācijas, kas atkārtojas aptuveni ik pēc 26 sekundēm un ko fiksē instrumenti dažādās pasaules vietās.

Šī parādība, kas pazīstama kā mikroseismisms, pirmo reizi tika reģistrēta 20. gadsimta sešdesmito gadu sākumā. Amerikāņu ģeologs Džeks Olivers, strādājot Kolumbijas Universitātes Lamonta–Dohertija ģeoloģijas observatorijā, seismiskajos datos pamanīja neparastu ritmisku troksni.

Toreiz tehniskās iespējas nebija pietiekamas, lai noteiktu tā avotu. Vēlāk pētnieki secināja, ka impulss nāk no Bonijas līča.

Viena no hipotēzēm pulsāciju saista ar okeāna viļņiem. Saskaņā ar šo teoriju kontinentālais šelfs šajā reģionā darbojas kā milzīgas dabiskas “bungas” – viļņi, kas regulāri triecas pret šelfa malu, rada harmoniskas svārstības, kas izplatās Zemes garozā.

Cita zinātnieku komanda pieļauj pulsācijas vulkānisku izcelsmi, jo tās avots atrodas netālu no Santomes salas vulkāna. Līdzīgi mikroseismi iepriekš novēroti arī Japānā.

Neskatoties uz gadu desmitiem ilgiem novērojumiem, šī parādība joprojām ir maz izpētīta, jo tā nerada draudus un nav saistīta ar zemestrīcēm.

2020. gadā, globālā lokdauna laikā, kad cilvēku aktivitāte ievērojami samazinājās, zinātniekiem radās iespēja detalizētāk izpētīt Zemes fona troksni. Tomēr arī tas neļāva pilnībā izskaidrot 26 sekunžu “pulsa” izcelsmi.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

