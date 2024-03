Tūristu grupiņa, kas brauca pārgājienā pa piekrastes kalnu takām, uzdūrusies kādam noslēpumainam pēdas nospiedumam. Tas, viņuprāt, varētu piederēt tā saucamajam Lielpēdim. Lielais pēdas nospiedums tika atrasts netālu no Maidenkombes piekrastes takas, kas ved gar gleznaino Devonas piekrasti Lielbritānijā.

Lai gan ceļš bijis dubļains, šo lielo pēdas nospiedumu nevarējis nepamanīt. Pēdas vedušas no meža un gāja pa krasta taku aptuveni 20 metru, pirms tas novirzījās atpakaļ uz mežu, par šiem novērojumiem ziņo tabloīds Metro.

Grupa, kas atklāja šos pēdu nospiedumus, saka, ka tie visi bija “dīvaini”. Viens grupas dalībnieks raksturoja: “Nospiedumi bija lieli. Man ir 11. izmērs, tie bija par pusi lielāki. Skaidrs, ka tie bija basas pēdas nospiedumi, jo katrs bija ideāls un precīzs.”

— Devon Live News (@DevonLiveNews) March 2, 2024