Politiķis Daniels Pavļuts

Māra Libeka: Pa vidu visai šai politiskajai “šļurai” jaucas veselības ministrs Daniels Pav­ļuts Ieteikt







Māra Libeka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ministru “hektiskais drudzis”: vai koalīcijas partneri grib turpināt sadarbību vai ne?

“Ja kāds šūpo valdību, tad, es domāju, ka pilsoņi to labi atceras un viņi zina, kas to dara. Līdz nākamajām [Saeimas] vēlēšanām vairs nav tālu, un pilsoņi to atcerēsies,” šādu cerību pauda Valsts prezidents Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā”.

Taču līdzšinējā politiskās dzīves pieredze rāda gluži ko citu – no vēlētāju prāta četru gadu laikā daudz kas ir izkūpējis un politiķi tieši ar to spekulē.

Vai ir daudz tādu cilvēku, kuri regulāri skatās valdības atklātās sēdes, iedziļinās valdības šūpošanas polittehnoloģijā, zina, kuri tad ir tie koalīcijas klusie un ne tik klusie sazvērnieki?

Nesen Nacionālā apvienība (NA) un “KPV LV” parakstīja sadarbības memorandu ekonomikas un zemkopības jautājumos, sak, mēs viens otru nesitīsim, bet mīļi apskausimies!

Taču “KPV LV” ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs šo cēlo abu partiju žestu saprata kā lielisku iespēju tūdaļ pēc memoranda parakstīšanas pamest savu partiju, lai rastu patvērumu pie NA, bet saglabātu “KPV LV” piešķirto varu, proti, ministra portfeli. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš aicina abu partiju vadību līmenī vienoties par to, kā tās īstenos sadarbību ar pārējiem koalīcijas spēkiem.

Bet sarunas praktiski ir beigušās ne ar ko, jo abi koalīcijas huligāni vēl vairāk saplēsušies. Paralēli tam “KPV LV” atirušā atzara “Par cilvēcīgu Latviju” valde sūta Ministru prezidentam vēstules ar lūgumu atņemt Vitenbergam ministra portfeli.

Tā kā šai valdei nav nekāda sakara ar koalīcijas sadarbības līgumu, turklāt to vada koalīcijas opozicionāre Saeimas deputāte Ieva Krapāne, sūtījums paliek bez ievērības. “KPV LV” ir jāpieņem lēmums, ko darīt ar Vitenbergu – atsaukt no ministra krēsla vai uzdāvināt viņu NA ar visu ministra portfeli. Kariņš ir gatavs abiem variantiem.

Tikmēr šīs politiskās kaislības modri vēro Jaunās konservatīvās partijas (JKP) vadības spice, jo ir īstais brīdis, lai varētu pagrābt lielāku kumosu.

Nav nekāds noslēpums, ka politiskajās aizkulisēs ir pamanīta JKP vēlme apsaimniekot Iekšlietu ministriju, zināms arī tas, ka JKP operatīvais stratēģis Saeimas deputāts Gatis Eglītis, kurš kopā ar partijas biedru un deputātu Krišjāni Feldmanu bija Levita pieminētā “parlamentārā negadījuma” scenārija autori, met acis uz Ata Zakatistova ieņemto parlamentārā sekretāra vietu Finanšu ministrijā.

Vēl pa vidu visai šai politiskajai “šļurai” jaucas veselības ministrs Daniels Pav­ļuts no “Attīstībai/Par”, kurš publiski, bet vienpersoniski pavēstīja, ka uz kafejnīcu terasēm nedrīkstēšot tirgot alkoholu, taču tauta lamāja valdību, kaut Pavļuts uz Ministru kabinetu savu ideju nemaz nebija aiznesis.

Tā vietā, lai veselības ministrs televīzijā, kur viņš bieži redzams, stāstītu, kādi ieguvumi tuvākajā laikā būs pret kovidu vakcinētajiem cilvēkiem un tādējādi vairotu potēšanās ātrumu, Pavļuts kā tāds vienpatis, kurš atdalījies no valdības, izceļas ar draudiem par lokdaunu jeb D+ koncepta ieviešanu.

Vai sabiedrībai ir vajadzīgas šīs politiķu spēles, vai vēlētāji tās atcerēsies pirms nākamajām Saeimas vēlēšanām, un, ja tās turpināsies, vai Saeimas lēmums par atļauju strādāt kafejnīcu terasēm, ignorējot valdības lemto, paliks kā vienreizējs spontāns negadījums?

Pagaidām nav nekādu simptomu, kas liecinātu, ka ministru “hektiskais drudzis” (ilgstošs, novārdzinošs drudzis ar izteiktām ķermeņa temperatūras svārstībām) mazinātos – ja sākumā tas nav ārstēts, tas kļūst viegli pamanāms un grūti ārstējams.

“Tās grūtības rodas tieši varas pārdalē. Un par to man ir tiešām žēl kā valdības un koalīcijas vadītājam,” atzina Kariņš Latvijas Radio. Faktiski tas ir jautājums par to, vai koalīcijas partneri grib turpināt sadarbību vai ne.