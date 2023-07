FOTO: Michael Ochs Archives/Getty Images

Miris viens no grupas "Eagles" dibinātājiem – mūziķis Rendijs Meisners







Mūžībā 77 gadu vecumā devies viens no amerikāņu rokgrupas “Eagles” dibinātājiem Rendijs Meisners, teikts paziņojumā grupas oficiālajā mājaslapā.

Grupas basģitārists un vokālists nomiris trešdienas vakarā Losandželosā. Kā nāves iemesls minēti veselības sarežģījumi, kas radušies hroniskās obstruktīvās plaušu slimības dēļ.

“Rendijs bija neatņemama “Eagles” daļa, un viņam bija svarīga loma grupas pirmajos panākumos,” teikts paziņojumā.

“Viņa vokālais diapazons bija satriecošs, kā tas ir skaidri jaušams viņa nepārspējamajā balādē “Take It to the Limit”,” norāda grupas biedri.

Meisners, Glens Frejs, Dons Henlijs un Bērnijs Līdons izveidoja “Eagles” 1971.gadā.

Dziesma “Take It to the Limit” no grupas 1975.gada albuma “One of

These Nights” sasniedza ceturto vietu “Billboard” hitparādē.

1977.gadā Meisners grupu pameta.

Grupas pēdējais albums ar Meisnera piedalīšanos “Hotel California” klajā nāca 1976.gada decembrī. Šī plate kļuvusi par vienu no visu laiku visvairāk pārdotākajiem albumiem.