Deputāts par izmaiņām Imigrācijas likumā: Tas ir negodīgi pret latviešiem Ieteikt







“Tas ir negodīgi. Negodīgi pret latviešiem,” runājot par izmaiņām Imigrācijas likumā, TV24 raidījumā “Ziņu Top” atzina Saeimas deputāts Uģis Mitrevics.

Viņš uzskata, ka ir negodīgi tagad dot atlaides tiem, kas neatsaucās uz aicinājumu pievienoties mūsu tautai kopīgi šīs valsts attīstībai, neklapēja ar ausīm, neteica, ko vēlas utt.

Nacionālā apvienība (NA) uzskata, ka kā ir nolemts tā ir jāpilda, nedodot atlaides arī tiem, kas uz eksāmenu ir aizgājuši, bet nav to nolikuši.

“Tas atkal ir izņēmums pret trešo valstu pilsoņiem. Citiem šāda kārtība ir. Kāpēc mums ir šāds izņēmums?” retoriski vaicāja deputāts, piebilstot, ka tas nav godīgi arī pret citu valstu pilsoņiem.

Viņš norāda, ka vēsturiski mēs esam dzīvojuši kopā – draudzīgi dzīvojuši, atbalstījuši viens otru valodā. Vairāk gan to darījuši latvieši.

“Visam reiz pienāk gals. Mēs esam bijuši ļoti labi partneri. Es ar to domāju latviešus kopumā,” Mitrevics uzsvēra.

Viņš norāda, ka strīpa ir novilkta un no tās nevajadzētu atkāpties.

Pašlaik spēkā esošā Imigrācijas likuma redakcija paredz, ka Krievijas pilsoņiem izsniegtās pastāvīgās uzturēšanas atļaujas ar 2023.gada septembri ir zaudējušas spēku. Lai dzīvotu Latvijā, viņiem jāpiesakās Eiropas Savienības (ES) pastāvīgā iedzīvotāja statusam, bet tā saņemšanai viņiem PMLP jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas zināšanām A2 līmenī un finanšu resursu esamību.

Valdība pēdējā brīdī pirms normu spēkā stāšanās nolēma uzdot Iekšlietu ministrijai (IeM) sagatavot grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredzētu Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem vēl divus gadus, kuru laikā nokārtot latviešu valodas pārbaudi, lai varētu legāli turpināt uzturēties Latvijā.

Valdība par valodas prasību pagarinājumu lēma, jo secināja, ka aptuveni 10 000 no Latvijā dzīvojošiem 25 316 Krievijas pilsoņiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, nav iesnieguši pieteikumus ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, tātad viņiem valsts būtu jāpamet.

Neskatoties uz piedāvātajām izmaiņām, no septembra Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem ir jānokārto vismaz termiņuzturēšanās atļauja. Tiem Krievijas pilsoņiem, kas nebūs neko darījuši sava uzturēšanās statusa sakārtošanai, PMLP sāks izsūtīt vēstules ar aicinājumu izbraukt no valsts 90 dienu laikā. Ja pieteikums PMLP netika saņemts līdz 2023.gada 1.septembrim, pastāvīgās uzturēšanās atļauja zaudēja spēku no 2023.gada 2.septembra, un Latvijas teritorija jāatstāj līdz 2023.gada 2.decembrim.