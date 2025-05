“Mums ir jāveicina ASV investīciju ieplūšana Latvijā,” uzstāj ekonomikas ministrs Valainis Ieteikt







“Šobrīd ir tāda pilnīgi aplama lieta, ka ASV investori tiek aplikti ar dubulto nodokli, respektīvi, iedzīvotāju ienākumu nodokli. Šī lieta ir jānovērš, jo mums ir jāveicina ASV investīciju ieplūšana Latvijā,” tā TV24 raidījumā “Uzmanības centrā ekonomika” uzsvēra ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), diskutējot par aktualitātēm ekonomikas nozarē, tostarp par ārvalstu investīciju piesaisti Latvijai.

“Mums ir jānoņem dažādas barjeras, kas šobrīd pastāv, un par to ir vairāk jārunā! Arī par šiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Nav jau problēma tehnoloģiju uzņēmumu piedāvātajos pakalpojumos. Eiropas Savienības (ES) šī te pieeja caur sodu uzlikšanu, manuprāt, ir tuvredzīga. Tieši otrādāk – jādomā, kā pilnībā efektīvi izmantot esošos instrumentus, ko viņi piedāvā, jo ne jau mums vienīgajiem viņi to piedāvā! Tas taču ir piedāvāts citās ekonomikās, un mēs redzam, kā citi tos daudz efektīvāk izmanto. No otras puses, jādomā, kā pašiem radīt tādus savus instrumentus,” turpināja sacīt ekonomikas ministrs Valainis.

Valainis akcentēja TV24 raidījuma diskusijā, ka mēs neesam ļoti tālu no šo tehnoloģiju uzņēmumu “radītajām iespējām”, jo tās ne tikai lietojam, bet arī izmantojam, piemēram, vēlēšanu kampaņu laikā. “Parādiet kaut vienu politisko partiju Latvijā, kas neizmanto šīs [interneta] platformas savai aģitācijai par maksu! Pilnīgi visi to dara, un tas ir veids, kā attīstīt gan politisko darbību, gan arī uzņēmējam attīstīt savu biznesu ne tikai lokālā mērā, bet arī starptautiski. Tās ir milzu iespējas, kas ir,” norādīja Valainis.

Līdz ar to ekonomikas ministrs vērsa uzmanību, ka sodīšana “netuvina mūsu attiecības”. “Mums ir jādomā, kā arī mums ar savu rīcību deeskalēt… Šobrīd šis man vairāk izskatās pēc eskalācijas un absolūti nevietā,” sacīja Valainis TV24 raidījuma “Uzmanības centrā ekonomika” diskusijā par ārvalstu investoru piesaisti no ASV un ekonomikas attīstību Latvijā.

Pilnu TV24 raidījumu “Uzmanības centrā ekonomika” variet skatīties video šeit: