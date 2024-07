Foto: Ekrānuzņēmums no “Facebook”/ Positivus

"Mums tā ir ļoti sāpīga ziņa…" Atcelti Offset un "Nothing but Thieves" koncerti festivālā "Positivus"







“Sešpadsmit gadu pastāvēšanas laikā Positivus festivāls līdz šim nebija saskāries ar tik milzīgiem izaicinājumiem kā vakar, kad medijus visā pasaulē pāršalca ziņa par plašajiem IT traucējumiem un to radītajām problēmām starptautisko lidostu, banku un tiešsaistes mediju darbā. Diemžēl globālās IT problēmas radīja negaidītas izmaiņas arī festivāla programmā. Sestdienas galvenā mākslinieka Jason Derulo grandiozais šovs šovakar Lucavsalā notiks kā plānots, taču diemžēl Offset un Nothing But Thieves koncerti ir atcelti,” tā savos sociālajos tīklos paziņojuši festivāla organizatori.

“Vakar līdz vēlam vakaram mēs meklējām iespēju atrast charter reisu un atgādāt Offset no Londonas uz Rīgu. Tiklīdz kļuva skaidrs, ka piektdien atlidot ar speciālu reisu viņam nebūs iespējams, mēs līdz vēlai naktij meklējām iespējas atlidot sestdien. Mākslinieku tehniskais personāls jau vakar bija festivāla teritorijā un gatavs koncertam. Tomēr pats mākslinieks bija tik ļoti noraizējies par savām iespējām nokļūt atpakaļ Amerikā, ka viņi izlēma šovu atcelt.

Mums tā ir ļoti sāpīga ziņa, jo parasti līdzīgās situācijas mākslinieki paši dara visu iespējamo, lai meklētu jebkādus iespējamos veidus, lai nokļūtu galamērķī un uzstāšanās nebūtu jāatceļ. Jūs noteikti atceraties gadījumu ar Megan Thee Stallion pirms diviem gadiem. Mūsu pieredzē ir bijuši daudzi gadījumi, kur skatītājs nemaz nepamana, kādas pūles ir prasījusi mākslinieku nokļūšana līdz festivālam.

Arī šodienas programmā būs izmaiņas. Benjamin Clementine uzstāsies vēlāk, jo Nothing But Thieves diemžēl nevarēs ierasties Rīgā. Grupai bija nepieciešams pārvadāt lielu daudzumu bagāžas, kuru vakardienas globālo IT problēmu dēļ lidostas nespēja uzņemt un pārvadāja pasažierus bez bagāžas. Ar speciāliem līguma reisiem šādu daudzumu bagāžas nav iespējams pārvadāt un nogādāt Latvijā. Grupa izplatīja sirsnīgu paziņojumu, un mēs ceram, ka drīzumā grupa varēs sniegt koncertu Rīgā.

Nothing But Thieves: “Hello Latvia. Unfortunately, due to travel issues caused by yesterday’s global IT outage, we won’t be able to play our show today at Positivus Festival. We’ve tried every option available to make alternative arrangements to get to you, but there simply just isn’t a way to make it in time. We were incredibly excited to play for our Latvian fans – to say we are gutted is an understatement. If you’re there make sure you enjoy all the other music on offer, and hopefully we’ll be able to come back to Latvia soon for a show.”

Lielvārdes skatuves programmā izmaiņas nav plānotas un, par laimi, visi mākslinieki ir ieradušies Rīgā. Esam pārliecināti, ka šodienas programma sniegs neaizmirstamas emocijas – festivāla programmā ir daudzi koncerti, kuri paši par sevi ir vesela festivāla vērti. Aicinām piektdienas festivāla biļešu īpašniekus apmeklēt festivālu arī šodien un ceram, ka līdz ar pēdējā šī vakara grandiozā koncerta izskanēšanu mēs ātri aizmirsīsim par tiem izaicinājumiem, kas mums un jums šajās dienās bija jāpiedzīvo.”

Daudzi cilvēki komentāros pauduši skumjas par mūziķu neuzstāšanos, izsakoties, ka tieši konkrēto mūziķu dēļ bija iegādājušies biļetes uz festivālu.