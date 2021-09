Andris Rieksts, pulkvedis, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris. Foto: Karīna Miezāja

“Mūsu zemessargiem ozolu spēks,” lepojas pulkvedis Andris Rieksts Ieteikt







Andris Rieksts, pulkvedis, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieris, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Zemessardzei 30! Ko tas nozīmē man? Dienestā esmu kopš 1995. gada, Zemessardzē no 1997. gada. Esmu bijis liecinieks daudziem notikumiem un procesiem NBS, tostarp arī Zemessardzē.

Šodienas Zemessardze pavisam noteikti ir atšķirīga no tās, ko atceramies no pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem. Ir nomainījusies vesela paaudze. Atjaunojot savu valstiskumu, savu neatkarību, radās vajadzība un bija jābūt gataviem aizstāvēt savu valsti. Zemessardze bija pirmais un lielākais militārais formējums, kas to uzņēmās.

Tās rindās iestājās tūkstošiem Latvijas valsts patriotu, kuriem spilgtā atmiņā vēl bija Padomju Savienības režīma nodarītais posts mūsu tautai, mūsu valstij. Neskatoties uz nabadzīgo ekipējumu un bruņojumu, viņi bija gatavi iestāties par vērtībām, kuras tikko bija atjaunotas. Ejot laikam, mainījās sabiedrība, uzskati, bruņojums, kā arī apmācību sistēma, līdzi tam visam mainījās arī Zemessardze.

Šodien Zemessardzes rindās, pēc 30 gadu tās pastāvēšanas, lielākā daļa ir jaunieši un jaunietes, kuri uzauguši brīvā un neatkarīgā valstī. Viņu dzinulis, motivācija iestāties Zemessardzē ir balstīta uz pārliecību, kas iesākumā ir formējusies ģimenē, vēlāk skolā, sabiedrībā. Šodien Zemessardze vēl joprojām pieaug, mainās. Mēs esam saņēmuši modernu ekipējumu un bruņojumu, turpinām to saņemt. Turpinām attīstīt aizvien jaunas spējas.

Mūsdienu jauniešiem tā ir unikāla iespēja – iestāties Zemessardzē un apgūt jaunas zināšanas, iemaņas, kādas nekur citur civilajā vidē nav iespējamas. Summējot – šodienas Zemessardze vēl joprojām attīstās, tiek stiprinātas spējas stāties pretim dažādiem draudiem.

Lielākā daļa zemessargu ir patriotiski noskaņoti, viņi savā brīvajā laikā ierodas uz mācībām, piedalās dažādos pasākumos. Šodienas Covid situācija, situācija uz robežas ar Baltkrieviju pierāda to, ka Zemessardze ir gatava reaģēt uz draudiem, lai mūsu valsts iedzīvotāji varētu justies droši.

Iesākot Zemessardzes 30. gadadienas svinību gadu un sagaidot 4. maiju, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienu, Skrundas novadā poligonā “Mežaine” iestādīja desmit ozolus. Šo koku stādiņus poligona lab­iekārtošanai dāvāja Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Atskatoties uz Zemessardzē paveikto 30 gados, varam būt lepni par mūsu zemessargu un karavīru pašaizliedzību un izturību tēvzemes sardzē. Ozoli ir Latviešu tautas spēka un sīkstuma simbols, tie dod paaudžu paaudzēm neizsmeļamu garīgu spēku. Vēlu, lai jaunie ozoli aug stalti un spēcīgi kā apliecinājums Zemessardzes vīrišķībai un ilgmūžībai.

Ozoli Latvijas ainavā stiprina mūsu garu un dod pārliecību, ka jaunie Latvijas aizstāvji, kuri nāks un apgūs militārās prasmes un zināšanas sakārtotā poligonā, jaunajā šautuvē, ko tikko atklājām 18. augustā, to darīs, patriotisku jūtu vadīti, ar mīlestību un uzticību pret savu valsti un tautu un gatavību pašaizliedzīgi ar atbildības sajūtu darboties tās labā!