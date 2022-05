Mūziķis Aišpurs par karu Ukrainā: “Ir sajūta, ka tavu brāli sit!” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” notikusi diskusija par to, cik empātiski un gatavi palīdzēt citām tautām ir latvieši. Raidījuma vadītājs Sandijs Semjonovs norāda: “Varbūt Nacionālajai apvienībai ir taisnība, jo viņi teica, ka latviešu tautai empātija ir diezgan liela.”

Agrāk, kad karš bija Sīrijā vai vēl kur, latviešiem esot pārmests, ka mēs nepietiekami palīdzam bēgļiem, latvieši ir aizspriedumaini un tā tālāk, bet Ukrainas gadījumā mēs redzam, ka latvieši ļoti līdzpārdzīvo. Kā šo tēmu komentēja studijā esošais mūziķis Jānis Aišpurs?

“Manuprāt, tā ir politiķu neveikla manipulēšana ar informāciju, ar kaut kādiem vispārzināmiem faktiem.”

Viņš norāda, ka karš Sīrijā, protams, mums visiem ir šķitis kas slikts, taču tas bija pietiekami tālu un tur valda citas pasaules vērtības, kuras mēs varbūt nesaprotam. Tā ir cita kultūra, ar kuru mums nav emocionālo saišu.

“Bet Ukraina ir tepat! Varbūt pat ne tik ļoti, ka ir tepat, bet tas, ka viņi pārstāv kultūru, pasauli, ko mēs saprotam, ko mēs elpojam, kas mums ir asinīs. Mēs visi esam bijuši vienā saimē, kas ir bijusi piespiedu kārtā okupēta un pakļauta citai naidīgai varai,” aizdomājas J.Aišpurs.

“Līdz ar to tā ir sajūta, ka tavu brāli sit, un tas ir pilnīgi kaut kas cits, to nevar salīdzināt ar to, ka Sīrijā karo un tur tiek slepkavotas sievietes un bērni. Skaidrs, mums tas sāp, bet mēs to nekad nesapratīsim tā, kā tas notiek tepat,” saka mūziķis.

Viņš arī piebilst, ka Nacionālās apvienības pārmetumi, ka mēs beidzot esam kļuvuši empātiski un beidzot sākuši saprast, ir demagoģija un nekas vairāk.