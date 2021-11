Publicitātes foto

Nākamo piecu gadu laikā Huawei investēs 35 miljonus eiro Eiropas IKT talantu programmā Ieteikt







2021. gada Eiropas Inovāciju dienā Huawei paziņoja par savu programmu “Seeds for the Future 2.0”, kurā uzņēmums nākamo piecu gadu laikā plāno ieguldīt 35 miljonus eiro Eiropas IKT speciālistu atbalstam un digitālās Eiropas attīstības veicināšanai.

Huawei arī paziņoja, ka “Seeds for the Future 2.0” tiks papildināta ar jaunu IKT talantu attīstības programmu “Seeds for the Future Scholarship”, kas sniegs atbalstu Eiropas studentu IKT prasmju pilnveidošanā.

Izveidojot dažādas programmas, piemēram, “Seeds for the Future”, “ICT Academy” un “Developer Training”, kā arī kopīgi izstrādātas kultivēšanas programmas, uzņēmums Huawei ir ieguldījis darbu, lai uzlabotu dažādu Eiropas koledžu un universitāšu studentu IKT prasmes. Uzņēmuma mērķis ir nākamo piecu gadu laikā ar šīm programmām sniegt tiešu un netiešu atbalstu 500 000 IKT nozares speciālistiem visā Eiropā.

Huawei nākamā gada laikā ieguldīs 2,5 miljonus eiro programmā “Seeds for the Future Scholarship”, lai atbalstītu talantīgu studentu izglītību Eiropā, uzlabotu viņu IKT prasmes un veicinātu karjeras attīstību. Huawei arī turpmāk sadarbosies ar augstākā līmeņa Eiropas universitātēm, lai uzlabotu Eiropas inovāciju izgudrotāju nākamās paaudzes iespējas un potenciālu.

Huawei vecākā viceprezidente un valdes locekle Ketrīna Čena savā atklāšanas runā minēja: “Digitālajā ekonomikā digitālie talanti veidos digitālās pārveides un ekonomiskās izaugsmes pamatu. Jaunajā laikmetā digitālās prasmes un pratība ir svarīgas ne tikai digitālās ekonomikas attīstībai, bet arī cilvēka pamattiesībām, kā to definējusi Apvienoto Nāciju Organizācija.

Huawei arī turpmāk sadarbosies ar valdības pārstāvjiem un akadēmiskajām mācību iestādēm, lai sagatavotu talantīgus speciālistus, kas nepieciešami gan sabiedrībai, gan dažādām nozarēm, un veiktu teorētiskus pētījumus.”

Huawei Centrālās, Austrumeiropas un Ziemeļvalstu reģiona prezidents Filips Gans teica: “Digitālai Eiropai ir nepieciešams kvalificēts darbaspēks. Sadarbība starp uzņēmumiem un universitātēm ir labs veids, kā to panākt. Sadarbība virza uz priekšu zinātni, un tā atbalsta arī nozares attīstību.

Izmantojot tādas programmas kā “Seeds for the Future”, uzņēmums Huawei pēdējo 10 gadu laikā ir organizējis vairāk nekā 30 000 IKT speciālistu apmācību Eiropā. Mēs arī turpmāk pastāvīgi ieguldīsim šajās programmās, lai izglītotu vēl vairāk IKT speciālistu Eiropā.”

Huawei pirmo reizi prezentēja programmu “Seeds for the Future 2.0” 2021. gada jūlijā forumā “Tehnika un ilgtspējībaikvienam”. Izmantojot šo programmu, Huawei nākamo piecu gadu laikā ieguldīs 150 miljonus ASV dolāru augstskolu studentu un jauno uzņēmēju digitālo prasmju uzlabošanā. Paredzams, ka šo programmu izmantos trīs miljoni cilvēku.

Huawei aicina vairāk cilvēku un organizāciju pievienoties iniciatīvai TEH4ALL un sadarboties, lai popularizētu programmas, kuras attīsta digitālos talantus.

Uzņēmums Huawei daudzus gadus ir iesaistījies talantu attīstības iniciatīvās Eiropā. Uzņēmuma pamatprogrammas, piemēram, “Seeds for the Future”, “ICT Academy” un “One Thousand Dreams”, veido augošu talantu attīstības ekosistēmu, kas sniedz atbalstu universitātēm un vidusskolām. Huawei ir izveidojis 147 IKT akadēmijas un sertificējis vairāk nekā 20 000 IKT speciālistus Eiropā vien. Konkrēti programma “Seeds for the Future” jau ir palīdzējusi vairāk nekā 2600 koledžu studentiem visā kontinentā.

Huawei 2021. gada Eiropas Inovāciju dienā šo paziņojumu papildināja vairāki citi ievērojami runātāji, tostarp bijušais Austrijas prezidents Heincs Fišers, Austrijas Federālās lauksaimniecības, reģionālās un tūrisma ministrijas ministra vietnieks Andrēass Reihhards un ES Parlamenta deputāts Lūkass Mandls.

Viņi dalījās idejās par zaļajām tehnoloģijām, digitālajām inovācijām un talantu attīstību. Pasākuma laikā Huawei vēlreiz apliecināja savu apņemšanos sadarboties ar Eiropas partneriem vides aizsardzības veicināšanas, inovāciju un talantu attīstības paātrināšanas jomā, kopīgi veidojot labāku, ilgtspējīgu un digitālu Eiropu.