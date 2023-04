Naktī uz svētdienu mākoņu daudzums debesīs būs neliels un nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Saglabāsies lēns vējš, atsevišķos rajonos veidosies migla, dūmaka.

Gaisa temperatūra būs 0…+5° robežās, vien Latgalē +6…+7°.

Rīgā naktī būs skaidrs un sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, un gaiss atdzisīs līdz +3…+4°.

