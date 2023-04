Foto: SHUTTERSTOCK

Pie apvāršņa jau parādās 6G tehnoloģijas







Dace Bumbiere, "Planētas Noslēpumi", AS "Latvijas Mediji"

Pasaulē vēl tikai sāk pamazām izplatīties 5g tehnoloģija, taču, izrādās, pie apvāršņa jau parādījies kaut kas jaunāks – 6g! Par to nesen vēstījis uzņēmums lg electronics, kura līdzstrādnieki kopā ar speciālistiem no dažādām citām saistītajām iestādēm uzstādījuši jaunu datu pārraidīšanas tāluma rekordu, kas faktiski divkārt pārspējis iepriekšējo. Tas tad arī esot tas 6g.

Var atgādināt, ka 5g un vēl agrīnākas tehnoloģijas izmanto radio diapazonus, kas ir zemāki par 100 ghz. Savukārt 6g tehnoloģija jau darbojas cita līmeņa hercu diapazonā, kas nodrošina vismaz 50 reižu augstāku datu pārraides ātrumu, ievērojot principiāli nebūtisku kavēšanos laikā – līdz 10%.

Jaunais datu pārraidīšanas rekords uzstādīts, izmantojot frekvences diapazonā no 155 līdz 176 ghz, un ar ātrumu viens terabits sekundē īstenotās pārraidīšanas tālums sasniedza 320 metrus, kas ir trīs reizes tālāk par to, kas sasniegts iepriekš.

Pētnieki pauduši, ka tik krasu palielinājumu var uzskatīt par milzīgi lielu sasniegumu, ņemot vērā to, ka viens no galvenajiem tik augstu frekvenču izmantošanas trūkumiem ir pārraidīšanas nelielais attālums. Šīs problēmas pārvarēšanai pētnieki izmantoja augstas kvalitātes zema trokšņa līmeņa signālu pastiprinātājus katrā komunikācijas kanāla galā, bet raidītāja jauda šajā konkrētajā gadījumā bija palielināta no 15 decibelmilivatiem jeb dbm līdz 20 dbm.

Piebilsts, ka 6g tehnoloģijas darbības tāluma palielinājums nozīmē to, ka bāzes stacijas pilsētas rajonos varēs uzstādīt 250 metru attālumā citu no citas, un tas jau faktiski tagad dod iespēju sākt nopietni domāt par šā jaunā standarta praktisko pielietošanu.

Tostarp speciālisti ieteikuši lieki nesatraukties tiem, kur jau paspējuši iegādāties viedierīci ar 5g atbalstu. Esot zināms, ka 6g standarta praktiskā ieviešana darbībā notikšot ne ātrāk par 2030. Gadu, jo vēl jāveic virkne visdažādāko tehniska un juridiska rakstura darbu, lai vispār rastos iespēja uzsākt jaunās tehnoloģijas praktisko pielietošanu.