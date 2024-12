Foto. Danny Lawson/ PA Wire/PA Images

Nakts uz piektdienu būs dzestra; dienā galvenokārt Vidzemē gaidāms īslaicīgs sniegs Ieteikt







Piektdien naktī un no rīta gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz -4..-9 grādiem, vien dažviet piekrastē saglabāsies par kādu grādu siltāks laiks.

Reklāma Reklāma

Sinoptiķi prognozē, ka mākoņu būs maz, tomēr vietām iespējams īslaicīgs sniegs. Autoceļi daudzviet slideni. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, Kurzemē iestāsies bezvējš.

Dienas gaitā mākoņu daudzums pakāpeniski pieaugs, vietām – galvenokārt Vidzemē – gaidāms īslaicīgs sniegs. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, vakarā piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra no -4 grādiem valsts austrumos līdz +4 grādiem Kurzemes rietumkrastā.

Rīgā tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Brāzmainu ziemeļvēju nomainīs neliels dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī gaidāma no nulle grādiem pilsētas ziemeļos līdz -7 grādiem dažviet Pierīgā; dienā gaiss iesils vidēji līdz -1 grādam.

Jaunnedēļ kļūs siltāk

Tuvākajā nedēļā laika apstākļus valstī noteiks ciklonu darbība, līdz ar to gaidāms nokrišņiem bagāts, piekrastes teritorijās arī brāzmains laiks, tā informē LVĢMC sinoptiķi. Šajā nedēļā lielākajā daļā valsts dominējošā nokrišņu fāze būs sniegs, tomēr jaunnedēļ mūsu teritorijā ieplūdīs siltāka gaisa masa, tādēļ gan dienas, gan nakts stundās gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies un sniegu nomainīs lietus.

Piektdien mākoņi daļēji aizklās debesis, tomēr dienas laikā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Diennakts lielākajā daļā būtiski nokrišņi nav gaidāmi, vien vakarpusē vietām mākoņi atnesīs sniegu, bet rietumu rajonos – arī slapju sniegu un lietu. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni, tādēļ satiksmes dalībniekiem jābūt īpaši uzmanīgiem! Pūtīs lēns līdz mērens, piekrastē brāzmains ziemeļrietumu, ziemeļu vējš, kas, sākot ar rītu, pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, dienvidrietumiem. Minimālā gaisa temperatūra naktī gaidāma -4…-9° robežās, bet piekrastē termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par 0…-3° atzīmi. Dienā gaiss iesils līdz +1…-4°, piekrastē, kā ierasts, būs siltāk, tur +1…+5°.

Brīvdienās mūsu teritorijai pietuvosies ciklons no ziemeļrietumiem, tādēļ laiks kļūs mākoņaināks un nokrišņiem bagātāks. Teritorijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi – rietumos dominējošā nokrišņu fāze būs lietus un slapjš sniegs, bet austrumos – slapjš sniegs, sniegs. Vietām austrumos snigšana būs stipra – sniega segas biezums palielināsies par 1-4 cm. Ceļi saglabāsies slideni. Sestdien pūtīs lēns līdz mērens, piekrastē līdz mēreni stiprs dienvidrietumu, dienvidu vējš, piekrastes teritorijās brāzmās sasniedzot 15-17 m/s. Svētdien no nakts otrās puses vējš pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +1…-5°, piekrastes rajonos būs par dažiem grādiem siltāk, bet dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -2…+5°.

Reklāma Reklāma

Jaunajā darba nedēļā laika apstākļi saglabāsies līdzīgi kā šīs nedēļas nogalē. Visā nedēļas garumā valsts teritoriju šķēros vairāki cikloni, līdzi nesot nokrišņus un brāzmainu vēju. Arī mūsu reģionā pakāpeniski ieplūdīs siltāka gaisa masa, kā rezultātā dominējoša nokrišņu fāze būs lietus, dažviet arī slapjš sniegs, tāpēc uz zemes esošā nelielā sniega kārtiņa pilnībā izkusīs. Naktis nebūs tik dzestras kā šajā nedēļā – termometra stabiņš pazemināsies tikai līdz -2…+3°, bet daudzviet piekrastē tikai līdz +4…+6° atzīmei, savukārt diennakts gaišajās stundās vietām gaisa temperatūra varētu sasniegt +8°.

Decembra pirmajā dekādē vidējā gaisa temperatūra Latvijā pazeminājās un laika apstākļi bija sausāki par normu. Plašāk: https://t.co/Qm9ziQ4iLF#klimats #ziema pic.twitter.com/ozgLeNubk2 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 12, 2024