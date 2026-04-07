NASA publicējusi vēsturisku fotogrāfiju, kurā redzams, kā Zeme nogrimst aiz Mēness horizonta
Neskatoties uz to, ka daudzi nozīmīgi notikumi kosmosā notiek vēlu naktī, cilvēki visā pasaulē tam aizrautīgi seko līdzi ar lielu interesi. Arī šoreiz uzmanības centrā nonākusi ASV kosmosa aģentūra NASA, kas otrdien publicējusi vēsturisku fotogrāfiju, kurā redzams, kā Zeme “nogrimst” aiz Mēness horizonta.
“Artemis II” misija startēja pagājušajā trešdienā, dodoties lidojumā apkārt Mēnesim.
“Artemis II” apkalpes locekļi fotogrāfiju uzņēma no savas “Orion” kapsulas.
“Cilvēce no otras puses. Pirmā fotogrāfija no Mēness tālās puses. Uzņemts no “Orion”, Zemei nogrimstot aiz Mēness horizonta,” norādīja Baltais nams, publicējot šo attēlu savā kontā platformā “X”.
WATCH: NASA has released new photos from the Artemis II mission, including stunning views of Earth and the Moon.
“Artemis II” komandu veido ilggadējie NASA astronauti ar pieredzi lidojumos kosmosā Rīds Vaizmens, Viktors Glovers un Kristīna Koka, kā arī kanādiešu astronauts Džeremijs Hansens. Viņi uzstādījuši jaunu rekordu cilvēka tālākajam lidojumam kosmosā.
Baltais nams arī publicēja NASA fotogrāfiju, kurā redzams Saules aptumsums, kad astronautiem skatu uz Sauli aizsedza Mēness.
1968. gadā “Apollo 8” aplidoja Mēnesi desmit reizes, bet uz tā nepiezemējās. Vienā no šiem lidojumiem astronauts Viljams Anderss iemūžināja Zemes mirdzoši zilo nokrāsu, kas izcēlās uz milzīgās kosmosa tumsas fona un kuru priekšplānā akcentēja pelēkais Mēness horizonts. Attēls “Earthrise” bieži parādās slavenāko fotogrāfiju izlasēs, un 2003. gadā tas tika iekļauts žurnāla “Life” izdotajā grāmatā “100 Photographs That Changed the World”.
