FOTO. NASA dalījusies ar satriecošu fotoattēlu, kurā redzama Mēness tālākā puse; uzstādīts jauns rekords cilvēka tālākajam lidojumam kosmosā 0
NASA savā “Instagram” kontā publicējusi satriecošu fotoattēlu, kurā redzama Mēness tālākā puse. Fotoattēlu uzņēmuši “Artemis II” astronauti.
Jaunākajā fotoattēlā labajā pusē ir redzama daļa no Mēness tuvākās puses – puses, ko mēs redzam no Zemes. Kreisajā pusē ir daļa no Mēness tālākās puses.
“Tuvo pusi var identificēt pēc tumšajiem plankumiem, kas klāj tā virsmu un kas izveidojās Mēness vēstures sākumā, kad tas bija vulkāniski aktīvs. Lielais krāteris uz rietumiem no lavas plūsmām ir gandrīz 600 jūdzes (aptuveni 965 km) plats krāteris, kas aptver gan Mēness tuvāko, gan tālāko pusi,” teikts NASA ziņojumā.
NASA atzīmēja, ka viss, kas atrodas pa kreisi no krātera, ir Mēness tālākā puse, ko mēs no Zemes neredzam. Tas ir tāpēc, ka Mēness rotē ap savu asi ar tādu pašu ātrumu, ar kādu tas riņķo ap mūsu planētu.
Pēdējo reizi Mēness tālākā puse tika parādīta 1972. gadā – “Apollo 17” misijas laikā.
Aprīļa sākumā tika uzsākta pirmā misija ārpus Zemes orbītas 54 gadu laikā. “Artemis II” misija devās uz Mēnesi. Saskaņā ar plānu astronauti apriņķos Zemes pavadoni un pēc tam atgriezīsies mājās.
“Artemis 2” apkalpe uzstādījusi jaunu rekordu cilvēka tālākajam lidojumam kosmosā
Pirmdien tika arī paziņots, ka Mēness misijas “Artemis 2” apkalpe uzstādījusi jaunu rekordu cilvēka tālākajam lidojumam kosmosā.
Četri astronauti pārspēja “Apollo 13” misijas apkalpes 1970. gadā uzstādīto rekordu – aptuveni 400 171 kilometrs.
Paredzams, ka tuvākajās stundās viņi no Zemes aizlidos vēl tālāk.
“Artemis 2” komandu veido ilggadējie NASA astronauti ar pieredzi lidojumos kosmosā Rīds Vaizmens, Viktors Glovers un Kristīna Koka, kā arī kanādiešu astronauts Džeremijs Hansens.
Pirmdien NASA paziņoja, ka viņi ir sasnieguši Mēness gravitācijas ietekmes sfēru, kas nozīmē punktu, kurā Mēness gravitācija ir spēcīgāka nekā Zemes gravitācija.
“Artemis 2” misija startēja trešdien. Misija ilgs deviņas ar pusi dienas, un šajā laikā astronauti aplidos apkārt Mēnesim, nonākot aptuveni 6400 kilometru aiz Mēness.
NASA plāno nākotnē izveidot bāzi uz Mēness un izsēdināt astronautus uz Mēness virsmas līdz 2028. gadam.