VIDEO. NASA jaunais monstrs “Romietis” ir gatavs smagam darbam kosmosā, tā darbaspējas būs vēl nepārspētas 0

LA.LV
19:03, 25. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Jaunas fotogrāfijas un video materiāli demonstrē NASA tikko pabeigto Nancy Grace Roman kosmosa teleskopu (sauktu arī par – Romieti), kas drīz palīdzēs zinātniekiem atklāt Visuma noslēpumus. Eksperti arī atklājuši, kad šis nākamās paaudzes kosmiskais aparāts tiks palaists un sāks vākt datus.

Kokteilis
FOTO. “Muzikālās bankas” vadītājās kleita vēl nav nekas: vai atceries šos drosmīgos latviešu slavenību tērpus?
Kokteilis
Atlaišana, naudas un veselības problēmas: kuras zodiaka zīmes šogad būs vislielākās zaudētājas?
Kokteilis
Skorpioni perfekcionisti, bet Zivis – netīro krūžu karalienes: nekārtīgāko zodiaka zīmju tops
Lasīt citas ziņas

NASA nesen publicēja pirmās bildes no pilnībā pabeigtā Nancy Grace Roman kosmosa teleskopa Goddard Kosmosa lidojumu centrā, kas ir gatavs startam kosmosā jau šogad – tas palīdzēs meklēt eksoplanētas, kartēt Piena Ceļu un atklāt dažus no Visuma lielākajiem noslēpumiem, piemēram, tumšās matērijas patieso dabu, par to plašāk raksta livescience.com.

Eksperti arī apstiprinājuši visdrīzāko palaišanas datumu šim nākamās paaudzes aparātam: tas, visticamāk, pacelsies agrāk nekā plānots un varēs sākt vākt datus jau pirms 2026. gada beigām.

CITI ŠOBRĪD LASA
Detektīvs Lietuvā: nakts laikā pazūd tilts pār upi, mērs aizbrauc izlūkos un pats ir pārsteigts
Zināms Putina jaunākais mērķis, vēsta “Politico”
Helmanis: Prezidenta kungs, mums ir jāpanāk, ka atlaiž Braži un Sprūdu

Romietis ir NASA nākamais galvenais kosmosa teleskops pēc Habla teleskopa (palaists 1990. gadā) un Džeimsa Veba teleskopa (JWST, palaists 2021. gadā). Tas darbosies kopā ar abiem teleskopiem, nevis tos aizstās.

Romietis ir aptuveni 13 metrus augsts un sver vairāk nekā 4 tonnas (precīzi 4166 kg). Tā būvniecība sākās 2016. gada februārī, un projekts līdz šim palicis sākotnējā budžeta robežās – 4,3 miljardi dolāru.

Pēc palaišanas Romietis atradīsies aptuveni 1,6 miljonu kilometru attālumā no Zemes Lagrange punktā Sun-Earth L2, kur jau atrodas pārējie. Romieša 2,4 metru spogulis fokusēs Visuma gaismu uz jaudīgu 288 megapikseļu kameru.

„Ar Romieša būvniecības pabeigšanu mēs stāvam uz neaptveramu zinātnisku atklājumu sliekšņa,” tā izteikusies astrofiziķe Džulija Makenerija, galvenā projekta zinātniece. „Pirmajos piecos gados tas atklās vairāk nekā 100 000 attālu planētu, simtiem miljonu zvaigžņu un miljardiem galaktiku.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Zili uguņi debesīs un nemierīgs prāts! Trešdienas vakarā Latviju pārbiedē novērotais debesīs
Spēcīgas bēdas un milzīgas skumjas. Kāpēc, esot kosmosā, cilvēku pārņem graujošas izjūtas?
Simtgadīgs pareģojums ir piepildījies: no kosmosa uz Zemi “plūst” īpaša enerģija
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.