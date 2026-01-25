VIDEO. NASA jaunais monstrs “Romietis” ir gatavs smagam darbam kosmosā, tā darbaspējas būs vēl nepārspētas 0
Jaunas fotogrāfijas un video materiāli demonstrē NASA tikko pabeigto Nancy Grace Roman kosmosa teleskopu (sauktu arī par – Romieti), kas drīz palīdzēs zinātniekiem atklāt Visuma noslēpumus. Eksperti arī atklājuši, kad šis nākamās paaudzes kosmiskais aparāts tiks palaists un sāks vākt datus.
NASA nesen publicēja pirmās bildes no pilnībā pabeigtā Nancy Grace Roman kosmosa teleskopa Goddard Kosmosa lidojumu centrā, kas ir gatavs startam kosmosā jau šogad – tas palīdzēs meklēt eksoplanētas, kartēt Piena Ceļu un atklāt dažus no Visuma lielākajiem noslēpumiem, piemēram, tumšās matērijas patieso dabu, par to plašāk raksta livescience.com.
Eksperti arī apstiprinājuši visdrīzāko palaišanas datumu šim nākamās paaudzes aparātam: tas, visticamāk, pacelsies agrāk nekā plānots un varēs sākt vākt datus jau pirms 2026. gada beigām.
Romietis ir NASA nākamais galvenais kosmosa teleskops pēc Habla teleskopa (palaists 1990. gadā) un Džeimsa Veba teleskopa (JWST, palaists 2021. gadā). Tas darbosies kopā ar abiem teleskopiem, nevis tos aizstās.
Romietis ir aptuveni 13 metrus augsts un sver vairāk nekā 4 tonnas (precīzi 4166 kg). Tā būvniecība sākās 2016. gada februārī, un projekts līdz šim palicis sākotnējā budžeta robežās – 4,3 miljardi dolāru.
Pēc palaišanas Romietis atradīsies aptuveni 1,6 miljonu kilometru attālumā no Zemes Lagrange punktā Sun-Earth L2, kur jau atrodas pārējie. Romieša 2,4 metru spogulis fokusēs Visuma gaismu uz jaudīgu 288 megapikseļu kameru.
„Ar Romieša būvniecības pabeigšanu mēs stāvam uz neaptveramu zinātnisku atklājumu sliekšņa,” tā izteikusies astrofiziķe Džulija Makenerija, galvenā projekta zinātniece. „Pirmajos piecos gados tas atklās vairāk nekā 100 000 attālu planētu, simtiem miljonu zvaigžņu un miljardiem galaktiku.”
