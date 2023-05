F-22 NATO gaisa spēku iznīcinātāji. Foto: REUTERS/ SCANPIX/ LETA

NATO lidmašīnu patruļas virs Baltijas divos gados izmaksās 6 miljonus eiro







Latvijai divu gadu laikā NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas nodrošināšana izmaksātu ap sešiem miljoniem eiro.

Aizsardzības ministrija sagatavojusi valdības lēmuma projektu, kas paredz ministrijai NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas laikā 2024. un 2025.gadā segt faktiskos uzturēšanas izdevumus ne vairāk kā sešu miljonu eiro apmērā no ministrijas budžeta.

Maksājumiem par faktiski veiktajiem izdevumiem nepiemēros akcīzes nodokli un pievienotās vērtības nodokli.

NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004.gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004.gada patrulēšana notiek no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014.gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.