VIDEO. Rīgā ierodas seši karakuģi, tā demonstrējot kritiski svarīgo NATO klātbūtni jūrā Ieteikt







Šodien Rīgas pasažieru ostā ierodas daudznacionāla grupa sešu NATO karakuģu sastāvā, kas dibināta šajā dienā pirms 50 gadiem, aģentūru LETA informēja NATO spēku integrācijas vienība.

Pirms pusgadsimta izveidotās kuģu grupas sākotnējais nosaukums bija Pastāvīgais jūras spēku kanāls. Šodien tā pazīstama kā NATO 1. pastāvīgā jūras pretmīnu kaujas grupa.

Minētā grupa ir viena no četrām NATO pastāvīgajām jūras spēku grupām, kas veido NATO Reaģēšanas spēku jūras komponenti. Tie darbojas kā tūlītējas reaģēšanas spēki, spējot nekavējoties veikt operācijas jebkurā vietā miera un krīzes laikā, kā arī nodrošina aliansei informāciju par situāciju jūrā un ostās NATO interešu zonā. Grupas kuģi demonstrē NATO klātbūtni jūrā, kas ir kritiski svarīga alianses drošībai.

Kā norāda arī grupas nosaukums, kuģi ir īpaši aprīkoti, lai attīrītu kuģošanas ceļus un zvejas rajonus no mīnām un cita veida sprādzienbīstamajiem objektiem, kas palikuši no iepriekšējiem pasaules kariem. Kuģošanas ceļu attīrīšana samazina kuģu un to apkalpju, tostarp tirdzniecības, riskus, kas saistīti ar sprādzienbīstamo objektu neplānotu eksploziju, un veicina vides sakopšanu un piesārņojuma risku novēršanu.

Grupa ir spējīga nepieciešamības gadījumā nodrošināt kuģošanas ceļu pieejamību un atvērtību kara laikā, ja valstis izmantotu mīnas, lai slēgtu ostas, kanālus un jūras ceļus.

Kuģu grupā ietilpst Norvēģijas, Igaunijas, Vācijas, Francijas un Beļģijas kuģi.

Sestdien, 13.maijā, no plkst.12 līdz 15 iedzīvotājiem būs iespēja apmeklēt atvērto piestātni Eksporta ielā 3a.

Pasākumā no piestātnes būs iespējams iepazīties ar kuģu aprīkojumu un satikt kuģu apkalpes locekļus. Kuģi netiks atvērti apskatei.

Ar militāro ekipējumu pasākumā piedalīsies arī Nacionālie bruņotie spēki, NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupa, NATO spēku integrācijas vienība, kā arī Lielvārdē izvietotie ASV karavīri un Spānijas pretgaisa aizsardzības vienības pārstāvji.

2017.gada jūnijā Latvijas Jūras spēki pirmo reizi pārņēma NATO 1.pastāvīgās jūras pretmīnu grupas komandvadību, nodrošinot ne tikai NATO kuģu grupas štāba darbību, bet arī Latvijas štāba kuģa “Virsaitis” dalību grupā. Arī 2022.gadā “Virsaitis” piedalījās šajā grupā kā štāba kuģis.