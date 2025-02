“Nauda maisiņā…” Rozenbergs uzsver, ka Latvijas reģionos pastāv fundamentāla problēma ar nekustamo īpašumu cenām un kredītu piešķiršanu Ieteikt







“Reģionos ir viena fundamentāla problēma ar nekustamo īpašumu cenām un kredītu piešķiršanu – tā ir ēnu ekonomika,” tā TV24 raidījumā “Naudas cena” savu komentāru iesāka teikt Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas (LANĪDA) biedrs Vestards Rozenbergs, diskutējot par mājokļu tirgus aktualitātēm un hipotekāro kredītu piešķiršanu Latvijā.

Asociācija par šo problēmu esot daudz runājusi gan ar Ekonomikas un Finanšu minisrijām, gan Valsts ieņēmumu dienestu (VID). “Mēs esam mēģinājuši šo informāciju bīdīt, ka apmēram trešdaļa no visiem darījumiem – kādi 26% – ir melnā nauda. Rīgā tie bija apmēram 33% 2023.gadā. Pēc aplēsēm reģionos, tas ir vēl izteiktāk, vēl vairāk… Ko tas nozīmē? Ja darījums ir par mākslīgi samazinātu summu, tad puses vienojas. Pirmkārt, tad tur var ieekonomēt valsts nodevu. Otrs būtisks moments ir kapitāla pieauguma nodoklis, un tad vienojas – mēs taisām darījumu tuvāk kadastrālai vērtībai, un pārējais iet vienkārši… nauda maisiņā,” sīkāk par situāciju stāstīja LANĪDA biedrs Rozenbergs.

“Un tad, kad kāds cilvēks grib iet uz banku un paņemt kredītu dzīvoklim vai mājai reģionā, tad kredīta piešķiršanai ir nepieciešams nekustamā īpašuma vērtējums. Rezultātā – tā kā šie darījumi masveidā notiek šādi par samazinātām cenām, tad vērtētājs nevar uztaisīt sakarīgu vērtējumu, banka to neņem pretī un nedod kredītu. Viss, mēs esam apburtajā lokā!” skaidroja Rozenbergs TV24 raidījumā “Naudas cena”. Tāpēc asociācija iestājas par to, lai tiktu samazināta kapitāla pieauguma likme no 20% uz 10%, bet rezultātā tā tika nevis samazināta, bet gan palielināta uz 25,5%.

“Tā ir tā problēma, ka ierēdniecība baidās pieņemt drosmīgus lēmumus, un viņi vērtē lineāri: ja nodokli palielina, būs vairāk, bet ja samazina, tad būs mazāk naudas budžetā. Bet ekonomikā ne vienmēr tas tā strādā! Tev ir jādomā, kā stimulēt kaut kādu nozari, lai tur notiek lielāka aktivitāte, būtu vairāk darījumi un tā tālāk. Tā ka tā ir tāda fundamentāla problēma, pie kā vēl ir jāstrādā,” uzskata LANĪDA biedrs Rozenbergs, komentējot nekustamā īpašuma tirgus aktivitātes reģionos un ēnu ekonomikas problēmu TV24 raidījumā “Naudas cena”.

