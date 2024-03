“Nav skaidrs – “vatņikiem” ir tādi zaudējumi, kā viņi vēl nav izdzīti ārā un sakauti?” Skatītājam atbild Zemessardzes štāba virsnieks Ieteikt







“Nav kaut kā skaidrs ar tiem vatņikiem. Viņiem ir tādi zaudējumi, pa tūkstotim dienā. Kā viņi vēl nav izdzīti ārā un sakauti?” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” jautā skatītājs. Viņam atbild Normunds Adamovičs, Zemessardzes štāba virsnieks, komandkapteinis.

“Viņi šo zaudējumu, tūkstots karavīrus dienā, aizvieto ar to, ka viņiem aptuveni tūkstots piesakās brīvprātīgi, piesolot viņiem lielās algas. Krievija ir spējīga no savām iekšējām rezervēm dienā piesaistīt tūkstots brīvprātīgos cilvēkus, bet tie nav ne no Maskavas, ne no Sanktpēterburgas, bet no Krievijas dziļumiem, piesolot anormāli lielas algas. Tādā veidā viņi piesaista,” skaidro Adamovičs.

“Mēs arī redzam, ka tiek vervēti melnādainie, no Indijas, no Kubas tiek vervēti. Frontē tagad ir tāda buķete parādījusies… Pagaidām tādā veidā viņi šos zaudējumus aizstāj,” turpina viņš.

Taču ar to nebūs gana. Lai Krievijas “cars” Vladimirs Putins spētu gūt panākumus, Zemessardzes štāba virsnieks norāda, ka Krievijā nāksies īstenot otro mobilizācijas vilni.