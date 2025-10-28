“Nav žēl!” Mamikins ciniski izsakās par Latvijas vēstures traģiskākajiem notikumiem 0
Andrejs Mamikins, kurš regulāri izsakās par Latviju un latviešiem propagandas kanālos, kārtējo reizi nācis klajā ar provokatīvu vēstījumu, ciniski noniecinot Latvijas vēstures traģiskākos notikumus.
Sociālo mediju platformā “X” kāda lietotāja, vaicājot, vai Mamikinam joprojām ir Latvijas pilsonība, dalījusies ar viņa nesen sacīto par Sibīrijā bojāgājušajiem latviešiem.
“Izmantošu jebkuru iespēju un jebkuru auditoriju, lai pastāstītu par bezprecedenta piespiedu deportācijām, kurām tika pakļauti Krievijas un Latvijas pilsoņi. Un jā. Nestāstiet man vairs ar puņķiem un asarām un citiem šķidrumiem par 1941. un 1949. gadu. Nav žēl,” sacīja Mamikins.
Vai mamikinam joprojām ir Latvijas pilsonība @IeM_gov_lv @Braze_Baiba ? pic.twitter.com/jc522Hh9kX
— Inese. (@laukutante_) October 27, 2025
Latviešiem, protams, viņa izdarības propagandas kanālos pamatīgi uzsit asinis.
Viņam tur ejot ļoti slikti.Nauda tikai piedaloties Solvjova šovos. Tapec arī kliedz tik skaļi,lai tipa Putins viņu pamana.
Bet labā ziņa ir tā, ka nodevējus nemīl nekur.Pat krievijā.
Tikko tas ar supu aizmukušais Pankratovs video sūdzējās, cik viniem tur grūti, neviens nepalīdz
— Žaklīna (@Zaklina2022) October 28, 2025
Eksistē arī bezpilsoņa statuss. Bet gan jau @AMamikins kā īsts krievs rādīs priekšzimi citiem krieviem un atteiksies no naciku pavalstniecības, vitādi viņš ir kļuvis par apsmieklu – stāsta par patriotismu, bet pašam ta ienaidnieku pase kabatā. Divkosis 🤣
— Inese. (@laukutante_) October 28, 2025
Šis ir tik apsurdi, ka nevienam nav drosmes, lai mamikinam atņemtu pilsonību. Neticu, ka nav atbilstoša panta, neticu. Ir tikai gļevuļi, kas mēnešiem rakstīs papīrus, tikai lai nebūtu jāpieņem lēmums.
— 🇱🇻KiloCharlie🇺🇦 (@casparons) October 27, 2025
Tas čalis pelna naudu! Grašus, ko krievi viņam pamet! Lai badā nenomitu, stāstīs visādus brīnumus! Vai ne bidla @AMamikins ?
— Guntis (@GuntisGgusts) October 27, 2025