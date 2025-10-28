Andrejs Mamikins.
Andrejs Mamikins.
Foto: Zane Bitere/LETA

“Nav žēl!” Mamikins ciniski izsakās par Latvijas vēstures traģiskākajiem notikumiem 0

LA.LV
14:53, 28. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Andrejs Mamikins, kurš regulāri izsakās par Latviju un latviešiem propagandas kanālos, kārtējo reizi nācis klajā ar provokatīvu vēstījumu, ciniski noniecinot Latvijas vēstures traģiskākos notikumus.

Sociālo mediju platformā “X” kāda lietotāja, vaicājot, vai Mamikinam joprojām ir Latvijas pilsonība, dalījusies ar viņa nesen sacīto par Sibīrijā bojāgājušajiem latviešiem.

“Izmantošu jebkuru iespēju un jebkuru auditoriju, lai pastāstītu par bezprecedenta piespiedu deportācijām, kurām tika pakļauti Krievijas un Latvijas pilsoņi. Un jā. Nestāstiet man vairs ar puņķiem un asarām un citiem šķidrumiem par 1941. un 1949. gadu. Nav žēl,” sacīja Mamikins.

Latviešiem, protams, viņa izdarības propagandas kanālos pamatīgi uzsit asinis.

